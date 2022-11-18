В АО «Салаватстекло» запустили новую линию для производства стекла Over Size

В результате проведенной модернизации предприятие планирует выпускать на 50 тонн готовой продукции больше – всего 600 тонн в год. В церемонии запуска принял участие заместитель премьер-министра правительства - глава Минпрома Александр Шельдяев. Он отметил, что на предприятии реализуют приоритетный инвестпроект по реконструкции и техперевооружению стоимостью в 3,6 млрд рублей. Он рассчитан до 2023 года. Сегодня «Салаватстекло» находится в числе крупнейших производителей в своей отрасли и занимает долю более 30% российского рынка по производству листового стекла.