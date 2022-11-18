Пожар с 7 погибшими в Башкирии: подробности трагедии

Глава Башкортостана выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре, который произошел ночью в Стерлитамакском районе. Трагедия унесла семь жизней, в том числе пятерых детей. Еще двое чудом уцелели, но остались сиротами. По поручению Радия Хабирова создан оперативный штаб по расследованию причин произошедшего. Власти при этом возьмут на себя организацию похорон и сопутствующие расходы, а также позаботятся о выживших малышах.
Добрые, отзывчивые и любящие родители. Так о погибших в пожаре отзываются соседи. Отцу семейства было 46 лет, его супруге – 44. Этой ночью дома было семеро детей: трое родных и четверо приемных. По словам односельчан, Мурат и Нина жили ради своих мальчишек, и погибли, пытаясь спасти их из огня.
Огонь в доме вспыхнул около пяти утра. Сотрудники МЧС сразу же выехали на место происшествия. Возгорание тушили почти 60 человек. Чтобы локализовать огонь полностью, потребовалось несколько часов и больше 25 пожарных машин.
Из огня отец успел вынести лишь двоих – пятилетних близнецов. Затем вновь вернулся в горящий дом, но обратно выйти не сумел. Среди погибших – четверо приемных и один родной сын супругов. Им было от 5 до 13 лет. По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленары Ивановой, двоих мальчиков из Ивановской области Мурат и Нина взяли под опеку совсем недавно, в октябре. Все они имели инвалидность.
Свои соболезнования родственникам погибших выразил Радий Хабиров. Глава республики поручил помочь родным с организацией похорон и позаботиться о детях, которые остались в живых. А для расследования причин трагедии был создан оперативный штаб, который возглавил вице-премьер правительства Ирек Сагитов.
Одна из версий случившегося – неосторожное обращение с электроприборами. По словам соседей, деревянный пристрой дома отапливался электрообогревателем, именно в нем сильнее всего бушевал огонь. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Возгорание пожарные тушили несколько часов, ещё дольше разбирали завалы. Сейчас на месте работают эксперты, следователи криминалисты и дознаватели МЧС. Берут пробы и изымают вещественные доказательства. Что же стало причиной страшной трагедии, будет известно лишь после получения результатов проведённых экспертиз.
Сейчас с детьми, которых спасли из огня, работают психологи. По словам близких, Арслан с Богданом ещё не осознали, что произошло. Вопрос с их размещением пока не решён, но, вполне вероятно, что их передадут родным.