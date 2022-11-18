Пожар с 7 погибшими в Башкирии: подробности трагедии

Глава Башкортостана выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре, который произошел ночью в Стерлитамакском районе. Трагедия унесла семь жизней, в том числе пятерых детей. Еще двое чудом уцелели, но остались сиротами. По поручению Радия Хабирова создан оперативный штаб по расследованию причин произошедшего. Власти при этом возьмут на себя организацию похорон и сопутствующие расходы, а также позаботятся о выживших малышах.

Добрые, отзывчивые и любящие родители. Так о погибших в пожаре отзываются соседи. Отцу семейства было 46 лет, его супруге – 44. Этой ночью дома было семеро детей: трое родных и четверо приемных. По словам односельчан, Мурат и Нина жили ради своих мальчишек, и погибли, пытаясь спасти их из огня.

Их папа через окно выкинул. Они обошли и стояли возле крыльца. Я их обнял, начал стучать в дверь, в окно. Айрат Салямов

Огонь в доме вспыхнул около пяти утра. Сотрудники МЧС сразу же выехали на место происшествия. Возгорание тушили почти 60 человек. Чтобы локализовать огонь полностью, потребовалось несколько часов и больше 25 пожарных машин.

До прибытия пожарной охраны были спасены двое детей, но, к сожалению, при тушении были обнаружены тела 7 погибших. Владимир Горин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, начальник Управления надзорной деятельности профилактической работы

Из огня отец успел вынести лишь двоих – пятилетних близнецов. Затем вновь вернулся в горящий дом, но обратно выйти не сумел. Среди погибших – четверо приемных и один родной сын супругов. Им было от 5 до 13 лет. По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленары Ивановой, двоих мальчиков из Ивановской области Мурат и Нина взяли под опеку совсем недавно, в октябре. Все они имели инвалидность.

У нас почти все приемные семьи благополучные, данная семья тоже. На днях органы опеки их посещали с плановым визитом, никаких внешних причин, которые могли способ трагедии, выявлены не были. Анна Таболина, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Свои соболезнования родственникам погибших выразил Радий Хабиров. Глава республики поручил помочь родным с организацией похорон и позаботиться о детях, которые остались в живых. А для расследования причин трагедии был создан оперативный штаб, который возглавил вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

Со стороны республики и администрации будет вся помощь оказана, во-первых, по похоронам. Полностью вычистят дворы, будет оказана помощь соседнему дому. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Одна из версий случившегося – неосторожное обращение с электроприборами. По словам соседей, деревянный пристрой дома отапливался электрообогревателем, именно в нем сильнее всего бушевал огонь. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Евгений Каневский, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Возгорание пожарные тушили несколько часов, ещё дольше разбирали завалы. Сейчас на месте работают эксперты, следователи криминалисты и дознаватели МЧС. Берут пробы и изымают вещественные доказательства. Что же стало причиной страшной трагедии, будет известно лишь после получения результатов проведённых экспертиз.