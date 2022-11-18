В Уфе продолжается детальное обследование памятника Салавату Юлаеву

Юбилей памятника Салавату Юлаеву и реставрация в подарок. Работы по ремонту могут начаться в следующем году. Сейчас проводятся экспертизы, готовится проект, который внесёт ясность. Станет понятно, как реставрировать памятник. Документы подготовят по планам к весне 2023 года. А вот итог обследования повреждений может быть известен уже в конце ноября этого года.

Раны памятника становятся ранами на сердце земляков национального героя. Салават Юлаев «встал» на берег реки Белой 55 лет назад. Сегодня это самая большая статуя в Европе, стоящая на трёх опорах.

Это символ республики, символ героизма. Это наше основное место, оно привлекает туристов. Это объединяет все народы. Гульфия Янбаева, общественник

Вопрос о судьбе памятника общественница задала Радию Хабирову в ходе прямой линии. Глава республики рассказал о ходе работ. На данный момент – этап проекта и проведения различных экспертиз. Такая основательная подготовка нужна, чтобы не навредить.

Мы нашли подрядчика, который делает проектирование. Это анализ грунта, постамента. Мы уже затребовали копии процессов из архивов всего строительства. Где-то к марту мы получим проект, как его делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До марта несколько этапов: разрабатывается проектная документация, после – историко-культурная экспертиза, а в завершении – проверка на государственном уровне.

Памятник останется, он не будет вывозиться за территорию города. Будет вестись онлайн-трансляция на месте проведения работ. Рустам Муратов, начальник производственно-технического отдела управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Дефекты памятника специалисты зафиксировали. Результаты обследования именно повреждений обещают предоставить уже в конце ноября.