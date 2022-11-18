В Уфе завершился IX международный фестиваль школьного спорта с участием стран СНГ

В фестивале приняли участие более 450 атлетов. Республика на соревнованиях была представлена отдельной командой. Кто успевает учиться на пятерки и тренироваться и какой международный турнир пройдет в Уфе в следующем году?
Очередной гол футболистов сборной Башкортостана и ворота команды Казахстана. В мини-футбольном турнире IX международного фестиваля школьного спорта приняли участие восемь команд, включая сборные Армении, Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В игре за третье место команда Башкортостана уступила сборной Уфы со счётом 1:3. Сильнейшей стала сборная России, собранная на основе мини-футбольной команды из города Качканара. В финале Россия переиграла сборную Кыргызстана со счётом 5:1.
Это IX международный школьный спортивный фестиваль. Только один год из-за пандемии соревнования отменяли. В Уфе он проходит впервые, сюда приехали более 450 атлетов. Это меньше, чем в прошлом году. Но организаторы не гонятся за количеством – куда важнее качество турнира.
Соревнования проходили в шести видах программ. Уфа в состязаниях была представлена отдельной командой. В волейболе сильнейшими коллективами стали юноши и девушки Армении и Азербайджана. В бадминтоне не было равных представителям сборной Башкортостана. Также школьники из республики вошли в число медалистов в баскетболе, шахматах и настольном теннисе.
Уже известно, что десятый юбилейный фестиваль пройдет не в Башкортостане. Зато в следующем году столица республики примет другие международные школьные соревнования.