В Уфе завершился IX международный фестиваль школьного спорта с участием стран СНГ

В фестивале приняли участие более 450 атлетов. Республика на соревнованиях была представлена отдельной командой. Кто успевает учиться на пятерки и тренироваться и какой международный турнир пройдет в Уфе в следующем году?

Очередной гол футболистов сборной Башкортостана и ворота команды Казахстана. В мини-футбольном турнире IX международного фестиваля школьного спорта приняли участие восемь команд, включая сборные Армении, Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В игре за третье место команда Башкортостана уступила сборной Уфы со счётом 1:3. Сильнейшей стала сборная России, собранная на основе мини-футбольной команды из города Качканара. В финале Россия переиграла сборную Кыргызстана со счётом 5:1.

Мы целый год стремительно играем в мини-футбол, летом выходим в большой. Никита Баранов, победитель соревнований /сборная России/

Хороший уровень каждой команды, очень нравятся судьи, вопросов к ним нет. Все команды на хорошем уровне. Булат Аглямов, участник соревнований /сборная Башкортостана/

Это IX международный школьный спортивный фестиваль. Только один год из-за пандемии соревнования отменяли. В Уфе он проходит впервые, сюда приехали более 450 атлетов. Это меньше, чем в прошлом году. Но организаторы не гонятся за количеством – куда важнее качество турнира.

У нас не стоит вопрос рекордов, очков и медалей. Для нас главное, чтобы больше ребят принимали участие. У нас долгие годы не принимала участие команда Узбекистана. Знаю, что нелегко бывает команде Таджикистана. Но детство никто не отменял, и создавать праздники для детей – наша задача. Ирина Роднина, президент Всероссийской федерации школьного спорта, 3-кратная олимпийская чемпионка

Соревнования проходили в шести видах программ. Уфа в состязаниях была представлена отдельной командой. В волейболе сильнейшими коллективами стали юноши и девушки Армении и Азербайджана. В бадминтоне не было равных представителям сборной Башкортостана. Также школьники из республики вошли в число медалистов в баскетболе, шахматах и настольном теннисе.

Это важно в командном духе: дружно, все вместе они выходили, выигрывали и стремились к пьедесталу. Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр

Уже известно, что десятый юбилейный фестиваль пройдет не в Башкортостане. Зато в следующем году столица республики примет другие международные школьные соревнования.