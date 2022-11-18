В Уфе задержали аферистку из Ростова-на-Дону

В башкирской столице была задержана аферистка из Ростова-на-Дону. О задержании мошенницы рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что жительница Ростова-на-Дону вместе с подельниками предлагала клиентам двух созданных ими автомобильных салонов купить машины в кредит на выгодных условиях. Но в действительности с потерпевшими заключались договоры с повышенной процентной ставкой, а приобретенные авто часто не соответствовали заявленным характеристикам.