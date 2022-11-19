В Башкирии при столкновении двух иномарок серьезно пострадали два человека

В Чишминском районе Башкирии вечером произошло ДТП с пострадавшими. На 22 километре дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись две иномарки.

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сообщил, что ДТП было совершено в условиях сильного снегопада. За рулем Volkswagen Polo находилась 24-летняя жительница Уфы, а Renault Logan управлял 40-летний мужчина.

В результате столкновения автоледи и ее 23-летний пассажир получили серьезные травмы, с которыми были госпитализированы. Еще один пассажир, 35-летняя женщина, после оказания медпомощи была отпущена домой.