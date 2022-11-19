Эксперты высказались о 4 месте Башкирии в рейтинге научно-технологического развития
Эксперты федерального уровня дали оценку и комментарий по
четвертому месту, которое заняла Башкирия по итогам первого Нацрейтинга научно-технологического
развития регионов России. Своим мнением поделились как представители министерств,
так и научных институтов.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в
Башкирии успешно функционирует Евразийский научно-образовательный центр.
Министр отметил, что центр имеет мировой уровень. С его помощью решаются
стратегические задачи с использованием ресурсов республики. Также Михаил
Мурашко отдельно выделили факт вхождения медуниверситета в программу «Приоритет-2030».
Это свидетельствует о высоком уровне вуза и его
компетенциях, создает условия для их развития и последующего внедрения
разработок в практику.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
Замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко
полагает, что именно 2022 год стал для Башкирии «прорывным».
Башкортостан — теперь признанный научно-образовательный
центр с уникальными научными школами. Республика находится в стадии активного и
успешного развития региональной науки и образования и как результат показала
достойный результат.
Петр Кучеренко, замминистра науки и высшего образования
По мнению Григория Трубникова, директора объединенного
института ядерных исследований, рейтинг является системой мотивации республики,
главы и в целом региональной науки. Это стремление к более значимым и видимым
результатам.
Это борьба не за место, а за потенциал, за то, что ты можешь
дать своему региону, стране. Такая своеобразная система сверки часов между
регионами. Ведь каждый регион силен своими технологиями, своими разработками и
вот этот национальный рейтинг позволяет устанавливать новые связи коммуникации.
Я поздравляю своих коллег, башкирскую науку, региональную индустрию
высокотехнологичной отрасли. Считаю, что это объективная оценка. Так держать и
только вперёд!
Григорий Трубников, директор объединенного института ядерных исследований
Вице-президент Российской академии наук Николай Марков отметил,
что итоги рейтинга – это объективная оценка региона на текущей научной карте, и
4 место заслуженное.
Четвертое место Башкирии- справедливое заслуженное,
учитывая, сколько сделано руководством вашего региона для науки за последнее
время. Я гуманитарий и мне трудно оценивать естественно-технические науки, но
вот открытие музея Шульган-Таш это одно из ярчайших научных событий года
всероссийского масштаба и один из лучших музеев страны, созданных за последние
годы.
Николай Марков, вице-президент Российской академии наук