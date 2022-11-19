Эксперты высказались о 4 месте Башкирии в рейтинге научно-технологического развития

Это борьба не за место, а за потенциал, за то, что ты можешь дать своему региону, стране. Такая своеобразная система сверки часов между регионами. Ведь каждый регион силен своими технологиями, своими разработками и вот этот национальный рейтинг позволяет устанавливать новые связи коммуникации. Я поздравляю своих коллег, башкирскую науку, региональную индустрию высокотехнологичной отрасли. Считаю, что это объективная оценка. Так держать и только вперёд!

Григорий Трубников, директор объединенного института ядерных исследований