Эксперты высказались о 4 месте Башкирии в рейтинге научно-технологического развития

Эксперты федерального уровня дали оценку и комментарий по четвертому месту, которое заняла Башкирия по итогам первого Нацрейтинга научно-технологического развития регионов России. Своим мнением поделились как представители министерств, так и научных институтов.

Фото №1 - Эксперты высказались о 4 месте Башкирии в рейтинге научно-технологического развития

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в Башкирии успешно функционирует Евразийский научно-образовательный центр. Министр отметил, что центр имеет мировой уровень. С его помощью решаются стратегические задачи с использованием ресурсов республики. Также Михаил Мурашко отдельно выделили факт вхождения медуниверситета в программу «Приоритет-2030».

Это свидетельствует о высоком уровне вуза и его компетенциях, создает условия для их развития и последующего внедрения разработок в практику.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко полагает, что именно 2022 год стал для Башкирии «прорывным».

Башкортостан — теперь признанный научно-образовательный центр с уникальными научными школами. Республика находится в стадии активного и успешного развития региональной науки и образования и как результат показала достойный результат.

Петр Кучеренко, замминистра науки и высшего образования

По мнению Григория Трубникова, директора объединенного института ядерных исследований, рейтинг является системой мотивации республики, главы и в целом региональной науки. Это стремление к более значимым и видимым результатам.

Это борьба не за место, а за потенциал, за то, что ты можешь дать своему региону, стране. Такая своеобразная система сверки часов между регионами. Ведь каждый регион силен своими технологиями, своими разработками и вот этот национальный рейтинг позволяет устанавливать новые связи коммуникации. Я поздравляю своих коллег, башкирскую науку, региональную индустрию высокотехнологичной отрасли. Считаю, что это объективная оценка. Так держать и только вперёд!

Григорий Трубников, директор объединенного института ядерных исследований
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Вице-президент Российской академии наук Николай Марков отметил, что итоги рейтинга – это объективная оценка региона на текущей научной карте, и 4 место заслуженное.

Четвертое место Башкирии- справедливое заслуженное, учитывая, сколько сделано руководством вашего региона для науки за последнее время. Я гуманитарий и мне трудно оценивать естественно-технические науки, но вот открытие музея Шульган-Таш это одно из ярчайших научных событий года всероссийского масштаба и один из лучших музеев страны, созданных за последние годы.

Николай Марков, вице-президент Российской академии наук
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