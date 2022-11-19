В Башкирии пожарный извещатель вновь спас семью с тремя детьми

В Башкирии вечером произошел пожар в бане, расположенной в СНТ «Здоровье» на территории Чишминского района. Пожарный извещатель вновь доказал свою эффективность и спас семью.

Фото №1 - В Башкирии пожарный извещатель вновь спас семью с тремя детьми

По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, прибышие пожарные обнаружили горение бани, которая была размещена на первом этаже двухэтажного жилого строения. В доме находились не только двое взрослых, но и трое детей. Всем членам семьи удалось выбраться из опасной зоны. Семья проживает здесь на постоянной основе.

Пожарный извещатель в данном доме имеется, факт сработки установлен, свою функцию выполнил. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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