В Башкирии сформировали конвой с гуманитарным грузом для бойцов добровольческих батальонов

Жители и организации Башкортостана собрали для башкирских батальонов, участвующих в спецоперации, очередную партию гуманитарного груза. Посылки мужьям привезли и жёны военнослужащих. Что отправляют на передовую, чтобы бойцы чувствовали домашнее тепло?
Десять единиц техники доставят на передовую бойцам башкирских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова всё самое необходимое. В этом убедились жёны военнослужащих, которых пригласили на погрузку. Они смогли проверить качество гуманитарного груза и ассортимент. Остались довольны. Из дома передают своим защитникам письма и сладости. В остальном бойцы не нуждаются.
Общий вес гуманитарного груза составляет 37 тонн. И получат его не только бойцы батальонов, но и другие военнослужащие из Башкортостана, призванные в рамках частичной мобилизации.
Волонтеры собирали гуманитарную помощь по всей республике. Чаще стали отправлять тёплые вещи. Много коробок с шерстяными носками и перчатками, которые вяжут бабушки. Консервированные продукты питания. По просьбе бойцов Башкортостан отправляет на передовую и несколько внедорожников. А предприятие «Башнефтегеофизика» приобрела для батальонов два бронированных «Урала» повышенной проходимости. Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях поблагодарил каждого, кто помог собрать военнослужащим всё необходимое.
Индивидуально для каждого бойца батальонов имени Шаймуратова и Доставалова отправляют и зимнюю одежду. Осенние комплекты они уже получили, а буквально через пару дней до защитников довезут и зимнее обмундирование. В комплект также входят утепленные балаклавы, шапки, перчатки и непромокаемые берцы.
Впереди у гуманитарного конвоя более двух тысяч километров пути. За рулём – опытные водители, среди которых и Юлдаш Биков. С начала спецоперации он совершил на Донбасс уже более 20 рейсов. Возил стройматериалы для школы в городе Петровском ЛНР, теперь держит путь на передовую. Многих бойцов он знает лично.
Привет своим товарищам передают и члены боевого братства. Морпехи также приобрели внедорожник УАЗ и отправили его на Донбасс.
Гуманитарный груз довезут на передовую в начале следующей недели. Формирование очередного гумконвоя уже началось.