В Башкирии сформировали конвой с гуманитарным грузом для бойцов добровольческих батальонов

Жители и организации Башкортостана собрали для башкирских батальонов, участвующих в спецоперации, очередную партию гуманитарного груза. Посылки мужьям привезли и жёны военнослужащих. Что отправляют на передовую, чтобы бойцы чувствовали домашнее тепло?

Десять единиц техники доставят на передовую бойцам башкирских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова всё самое необходимое. В этом убедились жёны военнослужащих, которых пригласили на погрузку. Они смогли проверить качество гуманитарного груза и ассортимент. Остались довольны. Из дома передают своим защитникам письма и сладости. В остальном бойцы не нуждаются.

Мужья звонят, но крайне редко, связи нет. Первые слова, что они живы, больше нам ничего и не надо. Мой муж вообще говорит, чтобы ничего не присылали, говорит что всё есть, всего хватает. Но мы уж посылаем от себя. Рисунки от дочки, фотографии. У меня тоже муж говорит, что всего хватает, обмундирование хватает, одежда есть. Их там кормят и поят, всё в порядке. Жёны бойцов батальона им. М. Шаймуратова

Общий вес гуманитарного груза составляет 37 тонн. И получат его не только бойцы батальонов, но и другие военнослужащие из Башкортостана, призванные в рамках частичной мобилизации.

Также для наших мобилизованных военнослужащих мы будем доставлять медикаменты, продукты питания, специальное оборудование, среди которых и бронежилеты, каски, квадрокоптеры и беспилотники. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Волонтеры собирали гуманитарную помощь по всей республике. Чаще стали отправлять тёплые вещи. Много коробок с шерстяными носками и перчатками, которые вяжут бабушки. Консервированные продукты питания. По просьбе бойцов Башкортостан отправляет на передовую и несколько внедорожников. А предприятие «Башнефтегеофизика» приобрела для батальонов два бронированных «Урала» повышенной проходимости. Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях поблагодарил каждого, кто помог собрать военнослужащим всё необходимое.

Мы с удовольствием приняли. И когда пообщались с нашими ребятами, которые находятся на передовой, они сказали, каким образом им необходимо бронировать «Урал». После этого мы ещё обратились в 29-й отряд, который базируется в Затоне. Они выделили человека, который буквально нарисовал и объяснил, каким образом и как лучше его забронировать. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Индивидуально для каждого бойца батальонов имени Шаймуратова и Доставалова отправляют и зимнюю одежду. Осенние комплекты они уже получили, а буквально через пару дней до защитников довезут и зимнее обмундирование. В комплект также входят утепленные балаклавы, шапки, перчатки и непромокаемые берцы.

Впереди у гуманитарного конвоя более двух тысяч километров пути. За рулём – опытные водители, среди которых и Юлдаш Биков. С начала спецоперации он совершил на Донбасс уже более 20 рейсов. Возил стройматериалы для школы в городе Петровском ЛНР, теперь держит путь на передовую. Многих бойцов он знает лично.

Ребята как только свои машины видят с башкирскими номерами, сразу подбегают, обнимают, встречают уже как своих родственников. Говорят, как нас увидят, как будто дома побывали. Юлдаш Биков, дальнобойщик

Привет своим товарищам передают и члены боевого братства. Морпехи также приобрели внедорожник УАЗ и отправили его на Донбасс.