Парк «Шагни за горизонт» в Белорецке получил признание на международном уровне в двух конкурсах

Проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке стал лучшим в номинации «Ландшафт» конкурса BLT Built Design Awards 2022 и получил золотой диплом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что победы в двух международных конкурсах еще раз подтвердили высокую планку, которую республика держит в части благоустройства общественных пространств.

Проект «Шагни за горизонт» – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года. Он получил федеральный грант на реализацию.

Это говорит о том, что мы двигаемся. У нас появляются новые интересные территории, выполненные на международном уровне, подтверждением чему являются эти награды. Это очень круто, что есть такие премии, которые отмечают наши проекты, потому что через такие премии люди будут узнавать про наши территории, про нашу природу.

Ильшат Байбурин, дизайнер-архитектор, арт-директор брендинговой компании

В основе замысла проекта «Шагни за горизонт» – реновация парка и прибрежных зон Белорецка. Общественные пространства города начали активно преобразовываться пару лет назад, после визита Главы Башкортостана в Белорецк и данных им поручений по благоустройству территорий.

Безусловно, наше Зауралье достойно таких точек притяжения, в которых хочется быть и ради которых хочется совершать путешествия. Я думаю, что усилия руководства республики, лично Радия Хабирова – импульс, который дал талантливым людям республики. Думаю, очень благодарный труд, который делает нашу жизнь в разные времени более счастливой.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
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