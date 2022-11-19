Парк «Шагни за горизонт» в Белорецке получил признание на международном уровне в двух конкурсах

Это говорит о том, что мы двигаемся. У нас появляются новые интересные территории, выполненные на международном уровне, подтверждением чему являются эти награды. Это очень круто, что есть такие премии, которые отмечают наши проекты, потому что через такие премии люди будут узнавать про наши территории, про нашу природу.

Ильшат Байбурин, дизайнер-архитектор, арт-директор брендинговой компании