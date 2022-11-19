Андрей Назаров вручил госнаграды медработникам Башкирии

Искренние слова благодарности и низкий вам поклон. Повторюсь, наша задача – сделать всё, чтобы вы могли работать в хороших условиях, у вас было оборудование, помещение. Всё здравоохранение находится под нашим особым контролем. Это и поручения главы республики, это и наша зона ответственности, где мы понимаем, что ничего более приоритетного нет, поэтому будем продолжать улучшать эту сферу, будем создавать максимально комфортные условия для жизни.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан