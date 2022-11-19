Андрей Назаров вручил госнаграды медработникам Башкирии

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени
и медали Луки Крымского. Более 40 работников сферы медицины Башкортостана
Указом Президента России были удостоены высоких государственных наград.
Торжественная церемония награждения состоялась в Колонном зале.
Вручал медали
премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров поблагодарил врачей,
медсестер и всех награждаемых за вклад в развитие здравоохранения и
самоотверженный труд.
Искренние
слова благодарности и низкий вам поклон. Повторюсь, наша задача – сделать всё,
чтобы вы могли работать в хороших условиях, у вас было оборудование, помещение.
Всё здравоохранение находится под нашим особым контролем. Это и поручения главы
республики, это и наша зона ответственности, где мы понимаем, что ничего более
приоритетного нет, поэтому будем продолжать улучшать эту сферу, будем создавать
максимально комфортные условия для жизни.Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Одна медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
второй степени предназначалась для врача-терапевта Баймакской центральной
городской больницы Файрузы Губайдуллиной. Она безвременно ушла из жизни.
Награду получила дочь медика.
Очень
жаль, что всего лишь полгода не хватило, чтобы наша мама сама забрала эту
награду. Во-первых, огромная благодарность за такую награду, безумно горжусь
своей мамой. Файруза Кагармановна 37 лет проработала врачом в нашей городской
больнице, в маленьком городе Баймак. Она была единственным врачом эндокринологом
на весь Баймакский район.Камила Мухамедьянова, дочь награждённой