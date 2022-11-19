Айрат Шаммазов прокомментировал 4 место Башкирии в рейтинге научно-технологического развития

«Локомотивом для наших успехов является Евразийский НОЦ», – отметил в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. Вузы Башкортостана стали заметными на карте мировой науки, регион реализует крупные федеральные проекты – здесь начинают строить межвузовский кампус, в республике появился Уфимский университет науки и технологий. В течение двух лет работают молодежные лаборатории НОЦ, в партнерстве с крупными промышленными предприятиями запущена Передовая инженерная школа. Выделяется финансовая поддержка на стажировки и улучшение жилищных условий для молодых ученых и преподавателей»,– отметил Глава Башкортостана.