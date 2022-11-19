Айрат Шаммазов прокомментировал 4 место Башкирии в рейтинге научно-технологического развития

Эксперты называют заслуженным попадание Башкортостана в топ-5 субъектов России по развитию науки и технологий. Республика заняла четвертое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год. Рейтинг сформирован по поручению президента России Владимира Путина.

«Локомотивом для наших успехов является Евразийский НОЦ»,  – отметил в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. Вузы Башкортостана стали заметными на карте мировой науки, регион реализует крупные федеральные проекты – здесь начинают строить межвузовский кампус, в республике появился Уфимский университет науки и технологий. В течение двух лет работают молодежные лаборатории НОЦ, в партнерстве с крупными промышленными предприятиями запущена Передовая инженерная школа. Выделяется финансовая поддержка на стажировки и улучшение жилищных условий для молодых ученых и преподавателей»,– отметил Глава Башкортостана.

Определенные материальные вложения появились, мы видим новую формацию в рамках учебных заведений. Начал возвращаться потребитель нашей продукции. по отношение к УГНТУ скажу, что «Транснефть» возвращается, нефтепереработка, нефтехимия возвращается. На сегодняшний день уже заинтересованы иметь профильный потенциал, который необходим. Республика на это четко реагирует.

Айрат Шаммазов, доктор технических наук, заслуженный деятель науки России и Республики Башкортостан
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