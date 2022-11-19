В Башкирии с начала года в авариях погибли 14 детей

В Башкортостане с начала года в авариях погибли более 400 человек, из них 14 – дети. В основном несовершеннолетние пострадали по вине взрослых.

В Уфе прошла международная конференция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Медики, сотрудники ГИБДД и Госкомитета по ЧС рассказали о том, как важно уметь оказывать первую помощь. В конференции приняли участие специалисты из Казахстана и Белоруссии. Освоить навыки можно в республиканском центре повышения квалификации. Также обучающие курсы регулярно проводит Российский «Красный крест».