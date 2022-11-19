Впервые в Уфе Театр кукол представил спектакль с куклами-марионетками

Впервые в Уфе состоялась премьера спектакля с марионетками на трёхметровых нитях. Постановки с такими куклами сейчас большая редкость. Это сложная, кропотливая работа. Но артисты Башкирского театра кукол взялись за постановку и представили публике «Золушку». Марионеток на заказ изготовили в Санкт-Петербурге.

Актёры были на высоте. И это не только про уровень их игры. Чтобы управлять марионетками, артистам Театра кукол пришлось взобраться на пятитонный станок высотой несколько метров. В России подобные постановки можно увидеть нечасто.

Подготовка к спектаклю шла почти год. Режиссёры решили не отходить от классической версии сказки «Золушка». А вот к созданию кукол подошли необычно. 28 фигур были напечатаны в Санкт-Петербурге на 3D-принтере. Со своими подопечными актёры связаны трёхметровыми нитьями.

В постановке хоть и нет сцен, угрожающих жизни и здоровью кукол, дублёры у них всё же имеются. На переодевание между сценами времени нет. Поэтому для некоторых героинь подготовлены близнецы в разных нарядах. А у некоторых марионеток даже есть свои прообразы. Золушка получилось уж очень похожей на актрису Дилю Муллабаеву, которая её и играет.

Актёры словно и сами волшебники. По крайней мере, сказку они точно смогли сотворить. Марионетки? как маленькие ожившие человечки – настолько изящными кажутся движения. Естественность – то, на что ориентировались постановщики.