В Башкирии огонь уничтожил склад с изолентой

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, сообщение о пожаре поступило в 16:25. На место оперативно выехали экстренные службы и спасатели. Металлокаркасное здание, охваченное огнём, было пристроено к административному корпусу.

Только к 18:10 пожар удалось локализовать на площади 400 кв.м. К тушению возгорания были привлечены 38 человек и 15 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Причину случившегося предстоит установить.