В Башкирии пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся

В Белорецке в полночь произошла авария с пострадавшими. Инцидент зафиксирован на улице Крупской.

Неизвестный водитель сбил 64-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. С места происшествия виновник ДТП скрылся.

Инспекторам ГИБДД удалось оперативно найти нерадивого водителя. Сначала сотрудники ведомства обнаружили «Хёндай Солярис» с механическими повреждениями, а после и его владельца – 39-летнего местного жителя. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Расследование продолжается.