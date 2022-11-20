В Башкирии в зимнем лесу пропали трое мужчин и ребёнок

В Белорецком районе без вести пропали трое мужчин и 7-летний ребёнок. О поисках пропавших сообщили в МЧС республики.

19 ноября в службу спасения обратилась жительница Уфы, которая рассказала, что её муж с двумя друзьями и 7-летним сыном отправились в окрестности села Кулмас кататься на багах. Они должны были вернуться домой до полуночи, но связь с туристами пропала. Автомобили мужчин остались в селе. Местные жители сообщили, где последний раз видели отдыхающих.