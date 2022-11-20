Федеральные эксперты прокомментировали 4 место Башкирии в рейтинге научно-технологического развития
Башкортостан вошёл в пятерку
лучших субъектов России в первом Национальном рейтинге научно-технологического
развития регионов, сформированного по поручению президента страны. Впереди
только Москва, Санкт-Петербург и Томская область.
Федеральные эксперты назвали такой результат объективным и закономерным.
За
последние годы в республике уделяется особое внимание развитию науки, поддержке
молодых исследователей, университеты выигрывают многомиллионные гранты и
сотрудничают с крупными промышленными предприятиями, республика активно
участвует в федеральных научно-образовательных программах. Что ещё стало
залогом попадания Башкортостана в число лучших регионов по научно-технологическому
развитию?
Башкортостан теперь
признанный научно-образовательный центр с уникальными научными школами.
Четвертое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития
федеральные эксперты называют закономерным прорывом. По их словам, в пятёрку
лидеров удалось попасть благодаря успешному развитию региональной науки и
образования.
Я уверен, что очень престижно для губернатора, очень
престижно для университетов и научных организаций видеть себя в первой десятке
или в пятёрке. Это очень престижно. Конечно, я поздравляю те регионы, которые
попали в первую пятёрку. Это регионы, в которых наука традиционно сильна: и академическая наука, и наука, которая
занимается технологиями, которые приносят высокую добавленную стоимость – это высокотехнологичная переработка, это
использование высокотехнологичных ресурсов. Я очень рад за Башкортостан, что
Башкирия попала в первую пятёрку национального рейтинга.
Григорий Трубников, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Наука и университеты», директор Объединённого института ядерных исследований
Глава Башкортостана Радий
Хабиров назвал локомотивом для наших успехов Евразийский научно-образовательный
центр. «Высшие учебные заведения республики стали заметными на карте мировой
науки, мы реализуем крупные федеральные проекты – начинаем строить межвузовский
кампус, в республике появился большой Уфимский университет науки и технологий», –
написал в своих социальных сетях руководитель региона. Согласны с этим и в
Российской академии наук.
Я думаю, что та четвёртая позиция, которую занимает
Башкортостан, – это объективная и заслуженная оценка состояния науки в республике. Это результат тех усилий, которые были
приняты руководством региона для создания новой инфраструктуры научных
учреждений. Это объективная и заслуженная оценка. Создан большой научный центр,
который ориентирован на зелёную химию, на энергетику, на биомедицину, на
генетические технологии, на создание новой среды жизни. Можно сказать, что этот
проект удался. Конечно, это всё засчитывается в рейтинге.
Николай Макаров, вице-президент Российской академии наук
Республика входит в число ведущих индустриальных
регионов России. Создание в регионе научно-образовательного центра мирового
уровня стало мощным драйвером социально-экономического развития региона.
Приятно отметить, что университеты республики активно участвуют и побеждают во
всех значимых проектах и программах. Три университета – получатели базового и
специальных частей гранта «Приоритет 2030». Создание инжинирингового центра,
карбонового полигона, передовой инженерной школы, полного пула проектов
платформы университетского технологического предпринимательства даёт возможность
максимально полно реализовать научно-образовательный и инновационный потенциал
региона.
Николай Макаров, вице-президент Российской академии наук
Объём финансирования науки в
Башкортостане превысил один миллиард рублей. Раньше такого никогда не было.
Вузы начали привлекать очень большое количество федеральных средств и грантов, финансовая
поддержка оказывается учёным и молодым исследователям, а степень интеграции и
кооперации башкирских высших учебных заведений и научных учреждений систематизирована и уже начала приносить серьезные результаты.
Безусловно, определенные материальные вложения
появились. Здесь мы видим новую формацию в рамках учебных заведений, смотрим на
развитие материальной базы высших учебных заведений. И начал возвращаться
потребитель нашей продукции. Я по отношению к УГНТУ скажу, что сегодня «Транснефть»
возвращается, нефтепереработка и нефтехимия возвращаются. И уже заинтересованы
иметь профильный потенциал, который для них необходим. И мы должны были на это
откликнуться. Республика на это чётко реагирует.
Айрат Шаммазов, заслуженный деятель науки России и Республики Башкортостан, доктор технических наук
Национальный рейтинг научно-технологического
развития нужен, чтобы понять, в каком состоянии находится наука в
различных субъектах страны. Она всегда была сильно сконцентрирована в столицах, лишь в последние десятилетия начала активно развиваться в регионах. Рейтинг
позволять понять, в каком соотношении наука находится в различных
географических точках России. И тут стоит отметить, что на научной карте страны
появилось ещё одно высшее учебное заведение: после слияния БашГУ и УГАТУ
образовался Уфимский университет науки и технологий. Там сейчас учатся более 40
тысяч студентов. И в России нет аналогичного вуза регионального уровня. Это
тоже сказалось на итогах рейтинга.
Этот рейтинг показывает колоссальную работу, которая
связана с наукой, образованием, промышленностью, инновациями. Это
то, что происходит в настоящее время в регионе. Руководство республики
поставило цель вывести регион на передовые позиции. И это мы можем сделать
только сообща. То, что среди этих регионов есть Москва, Санкт-Петербург, Томская область, мы понимаем, что Башкортостан выходит практически на уровни этих регионов, и имеет
возможность подняться на ещё более высокие позиции.
Светлана Мустафина, проектор по научной работе Уфимского университета по науке и технологии
Высокий
научно-технологический рейтинг региона позволит не только поддержать своих
учёных, но и привлечь талантливую молодёжь из других субъектов страны. Для
научных исследований и новых открытий в Башкортостане созданы самые комфортные
условия и меры поддержки. Республика стала важной точкой на карте
инновационного развития России.
Регионы, вошедшие в рейтинг, которые попали в
первые строчки, – это регионы, где хорошо развита наука, прилагается много
усилий для развития науки, от науки есть результат в виде и наукоёмкого
бизнеса, и внедряемых инноваций, и отечественных технологий, которые
востребованы реальным сектором экономики. В данном случае лидирующие регионы – лидеры с
точки зрения экосистемы научно-технологического развития.
Андрей Омельчук, заместитель министра науки и высшего образования России
Федеральные и региональные
эксперты сходятся во мнении, что четвертое место для Башкортостана в научно-технологическом
рейтинге – не передел. Когда будут подводиться итоги текущего года,
дополнительно учтут пять новых показателей. И республика может хорошо
продвинуться, в том числе сформировав и утвердив свою собственную региональную
программу научно-технологического развития. Фундаментом для ее создания станет
действующая программа Евразийского научно-образовательного центра мирового
уровня.