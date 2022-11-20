Федеральные эксперты прокомментировали 4 место Башкирии в рейтинге научно-технологического развития

Этот рейтинг показывает колоссальную работу, которая связана с наукой, образованием, промышленностью, инновациями. Это то, что происходит в настоящее время в регионе. Руководство республики поставило цель вывести регион на передовые позиции. И это мы можем сделать только сообща. То, что среди этих регионов есть Москва, Санкт-Петербург, Томская область, мы понимаем, что Башкортостан выходит практически на уровни этих регионов, и имеет возможность подняться на ещё более высокие позиции.

Светлана Мустафина, проектор по научной работе Уфимского университета по науке и технологии