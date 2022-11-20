Эксперты прокомментировали победу проекта парка в Белорецке в двух международных конкурсах

Иногда ты приезжаешь в новое место и думаешь: а что здесь такого уникального? В Башкирии так много всего, что, столкнувшись с этим многообразием, думаешь: а что же транслировать через те общественные пространства, с которыми мы работаем? Это уникальная ситуация, и такой потенциал республики, который еще до конца не реализован.

Мария Солосина, урбанист, директор экспертно-аналитического центра «Влит»