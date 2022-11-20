Эксперты прокомментировали победу проекта парка в Белорецке в двух международных конкурсах

Проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке стал лучшим в номинации «Ландшафт» конкурса BLT Built Design Awards 2022 в Париже. Кроме того, он получил золотой диплом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что победы в двух международных конкурсах еще раз подтвердили высокую планку, которую республика держит в части благоустройства общественных пространств.

Проект «Шагни за горизонт» – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года. Он получил федеральный грант на реализацию.

За время работы над концепцией проекта мы проводили серьезные предпроектные исследования города, его культуры, исторических особенностей. Также важной частью нашего анализа служит общение с жителями, понимание, что для них важно. Главным объектом проекта является металлическая ленточная лестница. Это наружная лестница, которая соединяет место для скалолазания и смотровую площадку на высоте 20 метров, на самой вершине большой городской скалы.

Карина Ашрапова, архитектор проекта «Шагни за горизонт» /Санкт-Петербург/

Это говорит о том, что мы двигаемся. У нас появляются новые интересные территории, выполненные на международном уровне, подтверждением чему являются эти награды. Это очень круто, что есть такие премии, которые отмечают наши проекты, потому что через такие премии люди будут узнавать про наши территории, про нашу природу.

Ильшат Байбурин, дизайнер-архитектор, арт-директор брендинговой компании

В основе замысла проекта «Шагни за горизонт» – реновация парка и прибрежных зон Белорецка. Общественные пространства города начали активно преобразовываться пару лет назад, после визита Главы Башкортостана в Белорецк и данных им поручений по благоустройству местных территорий. По мнению экспертов, международное признание подобных проектов – результат многолетней комплексной работы властей по развитию общественных пространств.   

Фото №1 - Эксперты прокомментировали победу проекта парка в Белорецке в двух международных конкурсах

Иногда ты приезжаешь в новое место и думаешь: а что здесь такого уникального? В Башкирии так много всего, что, столкнувшись с этим многообразием, думаешь: а что же транслировать через те общественные пространства, с которыми мы работаем? Это уникальная ситуация, и такой потенциал республики, который еще до конца не реализован.

Мария Солосина, урбанист, директор экспертно-аналитического центра «Влит»

Любая такая победа в международном конкурсе позволяет стать нашей республике более известной не только в архитектурной повестке, но и в туристической, общекультурной. Потому что это специальные конкурсы, которые показывают уровень градостроительной, проектной культуры в регионе. Здесь, конечно, стоит отметить большую заслугу руководства республики в поддержке институционального развития архитектуры и градостроительства в республике.

Константин Донгузов, заслуженный архитектор Республики Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии