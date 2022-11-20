Эксперты прокомментировали победу проекта парка в Белорецке в двух международных конкурсах

Проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке стал лучшим в номинации «Ландшафт» конкурса BLT Built Design Awards 2022 в Париже. Кроме того, он получил золотой диплом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что победы в двух международных конкурсах еще раз подтвердили высокую планку, которую республика держит в части благоустройства общественных пространств.
Проект «Шагни за горизонт» – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года. Он получил федеральный грант на реализацию.
В основе замысла проекта «Шагни за горизонт» – реновация парка и прибрежных зон Белорецка. Общественные пространства города начали активно преобразовываться пару лет назад, после визита Главы Башкортостана в Белорецк и данных им поручений по благоустройству местных территорий. По мнению экспертов, международное признание подобных проектов – результат многолетней комплексной работы властей по развитию общественных пространств.