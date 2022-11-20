Форум «Транспорт России-2022»: итоги для Башкирии

Башкортостан принял участие в Международном транспортном форуме, который прошел в Москве. В этом году республика представила два крупнейших дорожных проекта. Еще с десяток обсуждали в переговорных. Причем некоторые взяли на карандаш в правительстве страны, пообещав изучить более детально. От строительства мостов и дорог до новых железнодорожных линий и скоростного судоходства. Какой будет транспортная карта в ближайшем будущем и какую задачу поставили в федеральном центре?
Увидеть, как будет выглядеть транспортная система страны, можно уже сейчас. Горизонт планирования в дорожной отрасли расширен до пяти лет. В этой связи, как отмечают эксперты, Башкортостан – один из лидеров по количеству утвержденных проектов. Мосты, дороги и транспортные развязки – каждый имеет ключевое значение.
Впервые на транспортном форуме в Москве не стали презентовать Восточный выезд, который на завершающей стадии. Теперь здесь два новых проекта. Один уже реализуется – это Южные ворота, где построят улицу Генерала Рыленко и развязку на пересечении с Пугачева. Другой запланирован на следующий год. Это мостовой переход через Белую в створе улицы Интернациональной. Его намерены построить по системе государственно-частного партнерства.
Положительно на федеральном уровне оценили и другие проекты, в их числе, например, организация новых железнодорожных линий, по которым члены российского правительства договорились провести более детальное совещание.
Среди них, например, строительство 170 км ветки Сибай-Сара, которая обеспечит прямую связь восточных районов Восточного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. Расстояние до границ с Казахстаном сократится на 250 км. Вновь вернутся к обсуждению проекта Уфимского железнодорожного кольца, который также повысит транспортную доступность и поможет разгрузить существующие магистрали.
В нынешнем году общий объем дорожного фонда республики увеличен почти на 20%, составив рекордные 35 млрд рублей. В эксплуатацию введут около тысячи км дорог после ремонта, порядка 60 км – после реконструкции.
Дорожная сеть Башкортостана – вторая по протяженности в стране и одна из самых разветвленных. А потому вполне обоснованно участие республики в масштабных федеральных проектах. Это трасса М-12 Москва-Казань и Юго-Западная хорда, участки, которые также будут проходить через территорию региона.
На форуме обсудили и стратегию развития городского транспортной системы. Этим вопросом сейчас занимаются аналитики, которые просчитывают существующие потоки и анализируют наиболее оптимальные.
Говорили и о водном транспорте, в частности, развитии скоростного пассажирского судоходства. Центральное конструкторское бюро имени Алексеева готово поставить для республики суда на подводных крыльях. Правда, пока есть определенные трудности с недостаточностью глубины рек. Что, однако, не ставит крест на проекте, который имеет туристический потенциал.
Как отметили чиновники, дорожная отрасль уже пережила те вызовы, которые произошли от санкционного давления. В числе приоритетов – инфраструктурное развитие, результаты которого уже скоро должны почувствовать жители всех муниципалитетов.