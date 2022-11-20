Форум «Транспорт России-2022»: итоги для Башкирии

Башкортостан принял участие в Международном транспортном форуме, который прошел в Москве. В этом году республика представила два крупнейших дорожных проекта. Еще с десяток обсуждали в переговорных. Причем некоторые взяли на карандаш в правительстве страны, пообещав изучить более детально. От строительства мостов и дорог до новых железнодорожных линий и скоростного судоходства. Какой будет транспортная карта в ближайшем будущем и какую задачу поставили в федеральном центре?

Увидеть, как будет выглядеть транспортная система страны, можно уже сейчас. Горизонт планирования в дорожной отрасли расширен до пяти лет. В этой связи, как отмечают эксперты, Башкортостан – один из лидеров по количеству утвержденных проектов. Мосты, дороги и транспортные развязки – каждый имеет ключевое значение.

Впервые на транспортном форуме в Москве не стали презентовать Восточный выезд, который на завершающей стадии. Теперь здесь два новых проекта. Один уже реализуется – это Южные ворота, где построят улицу Генерала Рыленко и развязку на пересечении с Пугачева. Другой запланирован на следующий год. Это мостовой переход через Белую в створе улицы Интернациональной. Его намерены построить по системе государственно-частного партнерства.

Все потоки из Черниковки к Затону вынуждены проезжать через весь город - через проспект Октября. Здесь же можно без проблем выехать на трассу М7. Мансаф Низакаев, руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан»

Наша работа выстроена на опережение. Мы должны заранее подготовить площадки и для увеличения строительства многоквартирных домов. Мы должны стратегически идти на опережение. Потому что если дорог нет, ничего не будет развиваться. Алан Марзаев, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Положительно на федеральном уровне оценили и другие проекты, в их числе, например, организация новых железнодорожных линий, по которым члены российского правительства договорились провести более детальное совещание.

Среди них, например, строительство 170 км ветки Сибай-Сара, которая обеспечит прямую связь восточных районов Восточного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. Расстояние до границ с Казахстаном сократится на 250 км. Вновь вернутся к обсуждению проекта Уфимского железнодорожного кольца, который также повысит транспортную доступность и поможет разгрузить существующие магистрали.

В нынешнем году общий объем дорожного фонда республики увеличен почти на 20%, составив рекордные 35 млрд рублей. В эксплуатацию введут около тысячи км дорог после ремонта, порядка 60 км – после реконструкции.

Глава республики поставил это направление в приоритет. Только качественные дороги могут сделать жизнь башкортостанцев комфортнее. Мы видим высокую оценку нашей работы со стороны федерального правительства. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Дорожная сеть Башкортостана – вторая по протяженности в стране и одна из самых разветвленных. А потому вполне обоснованно участие республики в масштабных федеральных проектах. Это трасса М-12 Москва-Казань и Юго-Западная хорда, участки, которые также будут проходить через территорию региона.

Виден интерес к реализации объекта, полное участие в решение каждого, даже небольшого вопроса. Мы благодарны за активное участие в реализации этого проекта правительству региона. Константин Макеев, заместитель председателя правления по операторской деятельности государственной компании «Автодор»

На форуме обсудили и стратегию развития городского транспортной системы. Этим вопросом сейчас занимаются аналитики, которые просчитывают существующие потоки и анализируют наиболее оптимальные.

Если, например, мы вычислим, что по какой-то определенной улице идут 10 похожих маршрутов, то будет предложено какие-то маршруты оптимизировать. Артур Романенко, заместитель генерального директора ФАО «Росдорнии»

Говорили и о водном транспорте, в частности, развитии скоростного пассажирского судоходства. Центральное конструкторское бюро имени Алексеева готово поставить для республики суда на подводных крыльях. Правда, пока есть определенные трудности с недостаточностью глубины рек. Что, однако, не ставит крест на проекте, который имеет туристический потенциал.

Договорились совместно просмотреть маршруты, просмотреть глубины, посмотрим, как использовать эксплутационные расходы, каким образом обеспечить инфраструктуру. Работа началась. Сергей Итальянцев, генеральный директор АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева»