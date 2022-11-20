Социальные пособия и гумпомощь: как в Башкирии помогают участникам СВО

В Башкортостане более 500 семей мобилизованных получили одобрение на выплату социальных пособий, ведь теперь доходы мужчин, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не учитываются. Тем временем жители республики собрали 37 тонн гуманитарного груза для добровольческих батальонов им. Шаймуратова и Доставалова. На передовую доставят несколько единиц техники, в том числе броневики.
Математика – царица наук. И дети в семье Панферовых домашнее задание начинают именно с этого предмета. Контролирует процесс мама. Раньше с уроками сыну и дочери помогал папа. В октябре глава семейства был призван в рамках частичной мобилизации. Теперь Наиля одна справляется по хозяйству. Но без поддержки не осталась. Семье одобрили получение соцвыплат на детей. В предыдущие годы Панферовы подавали документы за материальной помощью, однако среднедушевой доход тогда был выше порога.
По новым правилам доходы мобилизованных мужчин не учитываются. Это касается не только выплат на детей, но и пособий женщинам, вставшим на учет на раннем сроке беременности, компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных. Всего десять мер поддержки. Главное, что в пакете документов должна быть справка из военкомата.
Поддержка идет и самим военнослужащим. Уфимское предприятие переориентировалась с производства вещей для туристов на нужды российской армии. Их спальные мешки, рассчитанные на температуру до 35 градусов мороза, являются водонепроницаемыми и защищены от ветра. Ежедневно работники изготавливают от 200 до 500 единиц продукции.
Печи-буржуйки, квадрокоптеры, радиостанции и бинокли направят в зону СВО гуманитарным конвоем из Уфы. Специально для бойцов отряда добровольцев имени Александра Достовалова. Также в коробках продукты питания длительного хранения, теплая одежда и бензопилы для возведения блиндажей. Всё закупали согласно просьбам солдат.
Десять единиц техники доставят на передовую бойцам башкирских батальонов им. Шаймуратова и Доставалова всё самое необходимое. В этом убедились жёны военнослужащих, которых пригласили на погрузку. Они смогли проверить качество гуманитарного груза и ассортимент. Остались довольны. Из дома передают своим защитникам письма и сладости. В остальном бойцы не нуждаются.
Общий вес гуманитарного груза составляет 37 тонн. И получат его не только бойцы батальонов, но и другие военнослужащие из Башкортостана, призванные в рамках частичной мобилизации.
Волонтеры собирали гуманитарную помощь по всей республике. Чаще стали отправлять тёплые вещи. Много коробок с шерстяными носками и перчатками, которые вяжут бабушки. Консервированные продукты питания. По просьбе бойцов Башкортостан отправляет на передовую и несколько внедорожников. А предприятие «Башнефтегеофизика» приобрела для батальонов два бронированных «Урала» повышенной проходимости. Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях поблагодарил каждого, кто помог собрать военнослужащим всё необходимое.
Индивидуально для каждого бойца батальонов им. Шаймуратова и Доставалова отправляют и зимнюю одежду. Осенние комплекты они уже получили, а буквально через пару дней до защитников довезут и зимнее обмундирование. В комплект также входят утепленные балаклавы, шапки, перчатки и непромокаемые берцы. Груз доверили опытным водителям.
К слову, на Родине волонтеры тоже исполняют желания солдат. Так, один из мобилизованных мужчин, который сейчас проходит боевое слаживание, обратился в волонтерский штаб им. Минигали Шаймуратова. Он попросил поздравить дочку с днем рождения. Его пожелания учли и привезли девочке набор для творчества, сладкие подарки и цветы. Кроме того, волонтеры связались с военнослужащим по видеосвязи, чтобы он смог лично поздравить дочку с днем рождения.