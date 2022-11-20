Социальные пособия и гумпомощь: как в Башкирии помогают участникам СВО

Мужья звонят, но крайне редко, связи нет. Первые слова, что они живы, больше нам ничего и не надо. Мой муж говорит, чтобы ничего не присылали, говорит, что всё есть, всего хватает. Но мы уж посылаем от себя. Рисунки от дочки, фотографии. У меня тоже муж говорит, что всего хватает, обмундирование хватает, одежда есть.

Жёны бойцов батальона им. М. Шаймуратова