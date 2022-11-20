Социальные пособия и гумпомощь: как в Башкирии помогают участникам СВО

В Башкортостане более 500 семей мобилизованных  получили одобрение на выплату социальных пособий, ведь теперь доходы мужчин, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не учитываются. Тем временем жители республики собрали 37 тонн гуманитарного груза для добровольческих батальонов им. Шаймуратова и Доставалова. На передовую доставят несколько единиц техники, в том числе броневики.

Математика – царица наук. И дети в семье Панферовых домашнее задание начинают именно с этого предмета. Контролирует процесс мама. Раньше с уроками сыну и дочери помогал папа. В октябре глава семейства был призван в рамках частичной мобилизации. Теперь Наиля одна справляется по хозяйству. Но без поддержки не осталась. Семье одобрили получение соцвыплат на детей. В предыдущие годы Панферовы подавали документы за материальной помощью, однако среднедушевой доход тогда был выше порога.

На зиму одену детей. Это существенная разница. Теперь есть дополнительные уроки бесплатные, питание в школе, кружки и секции тоже должны быть бесплатными.

Наиля Панфёрова, жительница г. Уфы

По новым правилам доходы мобилизованных мужчин не учитываются. Это касается не только выплат на детей, но и пособий женщинам, вставшим на учет на раннем сроке беременности, компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных. Всего десять мер поддержки. Главное, что в пакете документов должна быть справка из военкомата.

Фото №1 - Социальные пособия и гумпомощь: как в Башкирии помогают участникам СВО

Берется доход не только тот, который он получил при заключении договора с Минобороны, но и за предыдущий год. В органы соцзащиты уже поступило 850 заявлений от жен участников СВО. 500 из них рассмотрены и одобрены.

Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Поддержка идет и самим военнослужащим. Уфимское предприятие переориентировалась с производства вещей для туристов на нужды российской армии. Их спальные мешки, рассчитанные на температуру до 35 градусов мороза, являются водонепроницаемыми и защищены от ветра. Ежедневно работники изготавливают от 200 до 500 единиц продукции.

БАШКОРТТАР-БСТ

Печи-буржуйки, квадрокоптеры, радиостанции и бинокли направят в зону СВО гуманитарным конвоем из Уфы. Специально для бойцов отряда добровольцев имени Александра Достовалова. Также в коробках продукты питания длительного хранения, теплая одежда и бензопилы для возведения блиндажей. Всё закупали согласно просьбам солдат.

В настоящее время мы заказали тепловизоры. Очень нужно собрать сумму для покупки квадракоптеров, именно со сбросом, они это очень просят. Чтобы понимали: каждый тепловизор может спасти жизни солдат, потому что в условиях ночного времени суток тепловизор может показать противника за полкилометра.

Станислав Первов, организатор инициативной группы «Помощь нашим ребятам»

Десять единиц техники доставят на передовую бойцам башкирских батальонов им. Шаймуратова и Доставалова всё самое необходимое. В этом убедились жёны военнослужащих, которых пригласили на погрузку. Они смогли проверить качество гуманитарного груза и ассортимент. Остались довольны. Из дома передают своим защитникам письма и сладости. В остальном бойцы не нуждаются.

Мужья звонят, но крайне редко, связи нет. Первые слова, что они живы, больше нам ничего и не надо. Мой муж говорит, чтобы ничего не присылали, говорит, что всё есть, всего хватает. Но мы уж посылаем от себя. Рисунки от дочки, фотографии. У меня тоже муж говорит, что всего хватает, обмундирование хватает, одежда есть. 

Жёны бойцов батальона им. М. Шаймуратова

Общий вес гуманитарного груза составляет 37 тонн. И получат его не только бойцы батальонов, но и другие военнослужащие из Башкортостана, призванные в рамках частичной мобилизации.

Также для наших мобилизованных военнослужащих мы будем доставлять медикаменты, продукты питания, специальное оборудование, среди которых и бронежилеты, каски, квадрокоптеры и беспилотники.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС

Волонтеры собирали гуманитарную помощь по всей республике. Чаще стали отправлять тёплые вещи. Много коробок с шерстяными носками и перчатками, которые вяжут бабушки. Консервированные продукты питания. По просьбе бойцов Башкортостан отправляет на передовую и несколько внедорожников. А предприятие «Башнефтегеофизика» приобрела для батальонов два бронированных «Урала» повышенной проходимости. Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях поблагодарил каждого, кто помог собрать военнослужащим всё необходимое.

Мы с удовольствием приняли. И когда пообщались с нашими ребятами, которые находятся на передовой, они сказали, каким образом им необходимо бронировать «Урал». После этого мы ещё обратились в 29-й отряд, который базируется в Затоне. Они выделили человека, который буквально нарисовал и объяснил, каким образом и как лучше его забронировать.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Индивидуально для каждого бойца батальонов им. Шаймуратова и Доставалова отправляют и зимнюю одежду. Осенние комплекты они уже получили, а буквально через пару дней до защитников довезут и зимнее обмундирование. В комплект также входят утепленные балаклавы, шапки, перчатки и непромокаемые берцы. Груз доверили опытным водителям.

Ребята как только свои машины видят с башкирскими номерами, сразу подбегают, обнимают, встречают уже как своих родственников. Говорят, как нас увидят, как будто дома побывали.

Юлдаш Биков, дальнобойщик

К слову, на Родине волонтеры тоже исполняют желания солдат. Так, один из мобилизованных мужчин, который сейчас проходит боевое слаживание, обратился в волонтерский штаб им. Минигали Шаймуратова. Он попросил поздравить дочку с днем рождения. Его пожелания учли и привезли девочке набор для творчества, сладкие подарки и цветы. Кроме того, волонтеры связались с военнослужащим по видеосвязи, чтобы он смог лично поздравить дочку с днем рождения.

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