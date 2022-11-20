Всемирный день памяти погибших в ДТП: истории виновников смертельных аварий из Башкирии

В Башкортостане в этом году в дорожных авариях погибло почти 350 человек, из них 13 – дети. О жертвах ДТП вспоминают в третье воскресенье ноября. Пьяная езда, невнимательность, превышение скорости. Ошибки на дорогах могут стоить кому-то жизни или здоровья. И судьба меняется у всех участников аварии. Виновники ДТП приносят горе и близким пострадавших, и своей семье.

Здесь есть телефон, но письма заключённые всё равно пишут. Есть многое, что можно сказать только на бумаге. Да и родственники, скучая, возвращаются к написанным словам. Труднее всего Рустему сесть за письмо близким, погибших в его машине. Год назад, не войдя в поворот, автомобиль на скорости слетел с дороги. Рустем был пьян. В машину вместе с подругой сели после застолья, по пути подсела знакомая.

У Рустема переломы, сотрясение и кровоизлияние в голову. Пьяным за руль сел уже не в первый раз. В колонию суд отправил его на восемь лет.

Через пять дней только очнулся, узнал, что у меня два трупа –пассажирки умерли. Я ехать не хотел, в деревне сигареты кончились, она пешком сходила бы, но пришлось ехать в другую деревню. Но виноват я, никого не виню. Приношу глубочайшие извинения. Рустем Давлетов, осужденный

О той аварии она и рада бы забыть, но приступы боли - как напоминание о дне, когда едва не лишилась не только своей жизни, но и детей. Екатерина с дочкой и сыном едва успели выехать из дома в Осоргино, как увидели летящую навстречу машину. В какой-то момент автомобиль даже не касался земли, подскочив на спуске, вспоминает девушка. До последнего Екатерина надеялась уйти от удара.

Когда услышала рывок газа, я поняла, что все. Единственное, что я успела, – крикнуть детям, чтобы сгруппировались. Стук – поднимаю голову, оборачиваюсь и вижу, что дочь кричит, а сын молчит. Он был весь в крови. Екатерина Костина

У сына переломы рёбер и сотрясение, у Екатерины – пластина в ноге. Во встречной машине сидела компания мужчин. Для двух из них эта поездка стала последней. Пьяные возвращались со дня рождения друга в Осоргино, где строили коттедж. Предполагаемый виновник до сих пор работает на соседней улице.

Он собирался сбежать из больницы, вовремя приехали следователи. Он там говорил, что виновник, но потом стал изменять показания. После аварии месяц ребенку закрывали глаза в машине. До сих пор лечимся, потому что теперь на каждый стресс ее рвет. Екатерина Костина

Извинений семья так и не услышала.

А вот водитель, сидевший за рулём автобуса, в котором для шестерых пассажиров эта поездка стала последней, молил родственников о прощении. «Форд-транзит», двигавшейся по маршруту Языково – Уфа, врезался в КАМАЗ, выполнявший дорожные работы. В салоне находился и теперь уже курсант Института МВД Ильнар Биглов. Он один из первых пришёл в себя после удара и принялся оказывать помощь остальным пострадавшим.

Я не считаю это достижением, каждый человек должен так поступить. Единственное, что пострадавших было много, а тех, кто желает оказать помощь – мало. Ильнар Биглов, курсант Уфимский юридический институт МВД

После той аварии Ильнар поступил в школу МВД. Третье воскресенье ноября – День памяти погибших в ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят акции среди взрослых и детей.

Госавтоинспекция призывает всех в эту скорбную дату почтить память погибших, чтобы каждый водитель задумался о своей личной безопасности, а также безопасности своих близких и всех участников дорожного движения. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Республике Башкортостан