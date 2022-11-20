Всемирный день памяти погибших в ДТП: истории виновников смертельных аварий из Башкирии

В Башкортостане в этом году в дорожных авариях погибло почти 350 человек, из них 13 – дети. О жертвах ДТП вспоминают в третье воскресенье ноября. Пьяная езда, невнимательность, превышение скорости. Ошибки на дорогах могут стоить кому-то жизни или здоровья. И судьба меняется у всех участников аварии. Виновники ДТП приносят горе и близким пострадавших, и своей семье.
Здесь есть телефон, но письма заключённые всё равно пишут. Есть многое, что можно сказать только на бумаге. Да и родственники, скучая, возвращаются к написанным словам. Труднее всего Рустему сесть за письмо близким, погибших в его машине. Год назад, не войдя в поворот, автомобиль на скорости слетел с дороги. Рустем был пьян. В машину вместе с подругой сели после застолья, по пути подсела знакомая.
У Рустема переломы, сотрясение и кровоизлияние в голову. Пьяным за руль сел уже не в первый раз. В колонию суд отправил его на восемь лет.
О той аварии она и рада бы забыть, но приступы боли - как напоминание о дне, когда едва не лишилась не только своей жизни, но и детей. Екатерина с дочкой и сыном едва успели выехать из дома в Осоргино, как увидели летящую навстречу машину. В какой-то момент автомобиль даже не касался земли, подскочив на спуске, вспоминает девушка. До последнего Екатерина надеялась уйти от удара.
У сына переломы рёбер и сотрясение, у Екатерины – пластина в ноге. Во встречной машине сидела компания мужчин. Для двух из них эта поездка стала последней. Пьяные возвращались со дня рождения друга в Осоргино, где строили коттедж. Предполагаемый виновник до сих пор работает на соседней улице.
Извинений семья так и не услышала.
А вот водитель, сидевший за рулём автобуса, в котором для шестерых пассажиров эта поездка стала последней, молил родственников о прощении. «Форд-транзит», двигавшейся по маршруту Языково – Уфа, врезался в КАМАЗ, выполнявший дорожные работы. В салоне находился и теперь уже курсант Института МВД Ильнар Биглов. Он один из первых пришёл в себя после удара и принялся оказывать помощь остальным пострадавшим.
После той аварии Ильнар поступил в школу МВД. Третье воскресенье ноября – День памяти погибших в ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят акции среди взрослых и детей.
У кого-то сердце замерло вместе со стрелкой на спидометре машины пьяного водителя, кто-то в последний раз забыл надеть ремень безопасности. Ошибки, ставшие роковыми. Эти трагедии напоминают, что погибших уже не вернуть, но живых спасти ещё можно.