ФК «Уфа» на домашнем поле уступил казанскому «Рубину»

Футбольный клуб «Уфа» провёл заключительный домашний матч в рамках Первой Лиги в этом году. В столицу Башкортостана приехал казанский «Рубин» – команда, которую «Уфа» в прошлом сезоне выбила из российской Премьер-лиги. И начали хозяева хорошо. Первый гол в этой игре на свой счёт записал Иван Темников. Однако перед самым перерывом Виталий Лисакович счёт сравнял.
Из-за травмы «Уфа» потеряла нападающего Дилана Ортиса, однако во втором тайме горожане играли не хуже соперника. Временами «Уфа» и переигрывала казанцев, которые перед этой встречей лишились своего главного тренера Леонида Слуцкого. Но в концовке матча Виталий Лисакович оформил дубль и принёс победу «Рубину» в Уфе. Падение горожан продолжается, команда – на 14-м месте в Первой Лиге.