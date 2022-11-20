ФК «Уфа» на домашнем поле уступил казанскому «Рубину»

Футбольный клуб «Уфа» провёл заключительный домашний матч в рамках Первой Лиги в этом году. В столицу Башкортостана приехал казанский «Рубин»  – команда, которую «Уфа» в прошлом сезоне выбила из российской Премьер-лиги. И начали хозяева хорошо. Первый гол в этой игре на свой счёт записал Иван Темников. Однако перед самым перерывом Виталий Лисакович счёт сравнял.

Говорили до матча, что нужно быть надежнее при забросах за спину, в итоге получили такой гол, не доработали.

Арслан Халимбеков, главный тренер ФК «Уфа»

Из-за травмы «Уфа» потеряла нападающего Дилана Ортиса, однако во втором тайме горожане играли не хуже соперника. Временами «Уфа» и переигрывала казанцев, которые перед этой встречей лишились своего главного тренера Леонида Слуцкого. Но в концовке матча Виталий Лисакович оформил дубль и принёс победу «Рубину» в Уфе. Падение горожан продолжается, команда – на 14-м месте в Первой Лиге.

Не хватает еще концентрации, 30 секунд оставалось до конца тайма, мы пропустили. Допустили глупые ошибки, соперник нас наказал. В целом же игра смотрелась.

Эгаш Касинтура, полузащитник ФК «Уфа»

Играли мы сегодня достаточно хорошо по сравнению с тем, что было до этого. Не знаю, с чем связано поражение. Может быть, это недоработка как команды, тренерского штаба, так и руководства.

Данила Емельянов, полузащитник ФК «Уфа»
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии