В Башкирии за пьяную езду осудили мужчину

В Нефтекамске перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
В августе мужчина сел за руль пьяным, при этом до этого он уже два раза привлекался к административной ответственности за пьяную езду. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также лишили права заниматься деятельность, которая связана с управлением транспортными средствами на 2 года. Автомобиль нарушителя был конфискован в доход государства.