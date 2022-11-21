В Башкирии за пьяную езду осудили мужчину

В Нефтекамске перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В августе мужчина сел за руль пьяным, при этом до этого он уже два раза привлекался к административной ответственности за пьяную езду. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.