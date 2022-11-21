В Уфе пенсионерка отдала ненастоящей дочери 1,3 млн рублей

Пенсионерке позвонили на домашний телефон. На другом конце провода оказалась девушка, голос которой был очень похож на голос её дочери. Девушка сообщила, что по её вине произошла авария, и сейчас ей необходима сумма в размере 1,3 млн рублей, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим. Доверчивая уфимка собрала нужную сумму и отдала деньги приехавшему курьеру. Только через несколько часов женщина решила перезвонить дочери и узнать, как у неё дела. Именно тогда обман и вскрылся.