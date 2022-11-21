В Уфе пенсионерка отдала ненастоящей дочери 1,3 млн рублей

В Уфе 81-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Об этом рассказали представители МВД региона.
Пенсионерке позвонили на домашний телефон. На другом конце провода оказалась девушка, голос которой был очень похож на голос её дочери. Девушка сообщила, что по её вине произошла авария, и сейчас ей необходима сумма в размере 1,3 млн рублей, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим. Доверчивая уфимка собрала нужную сумму и отдала деньги приехавшему курьеру. Только через несколько часов женщина решила перезвонить дочери и узнать, как у неё дела. Именно тогда обман и вскрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению.