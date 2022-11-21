В Башкирии снежный накат стал причиной встречной аварии

21 ноября рано утром в Альшеевском районе произошла встречная авария. В ГИБДД республики назвали предварительную версию случившегося.
На 89 км автодороги Стерлитамак-Раевский столкнулись встречные ВАЗ-2106 и ВАЗ-2112. За рулём первого авто находился 71-летний местный житель, а за рулём второго – 25-летний житель Стерлитамака.
Помощь врачей потребовалась 71-летнему водителю и его 76-летней супруге. Их доставили в больницу. Предварительная причина ДТП – снежный накат.
Данное образование способно сбить любое транспортное средство с траектории. Поэтому в зимний период необходимо пересмотреть стиль своего вождения. Постоянная смена погоды — от сильных морозов до оттепелей, после которых температура резко снижается способствует увеличению ДТП.
Фото: ГИБДД РБ.