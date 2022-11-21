В Башкирии ребёнок отравился алкогольной продукцией

Наибольшее количество смертельных отравлений зафиксировано в Уфе — 32 случая, Нефтекамске — 8 смертей, в Бакалинском, Илишевском и Уфимском районах погибли по 5 человек, в Стерлитамаке и Иглинском районе — по 4 человека.