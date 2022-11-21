В Башкирии ребёнок отравился алкогольной продукцией

21 ноября в ЦУР Башкирии на оперативном совещании правительства руководитель Управления регионального Роспотребнадзора Анна Казак рассказала о смерти ребёнка после отравления алкоголем.

Фото №1 - В Башкирии ребёнок отравился алкогольной продукцией

По данным ведомства, за последние 9 месяцев отравление алкоголем выявили у 17 детей и 15 подростков.

Мы сейчас, может быть, с Айбулатом Хажиным сработаемся перед новогодними праздниками, какой-то порядок родительских собраний утвердим.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ 

Наибольшее количество смертельных отравлений зафиксировано в Уфе — 32 случая, Нефтекамске — 8 смертей, в Бакалинском, Илишевском и Уфимском районах погибли по 5 человек, в Стерлитамаке и Иглинском районе — по 4 человека.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ