В Башкирии вручили первую медаль «За труды в культуре и искусстве»

Ее обладательницей стала глава регионального Минкульта Амина Шафикова. Вручая награду на оперативном совещании, Радий Хабиров отметил многолетнюю работу чиновницы в области сохранения и развития традиционных ценностей.
Глава региона напомнил, что медаль учредил Президент России Владимир Путин в августе 2021 года.
Также Радий Хабиров наградил почетными грамотами двух сотрудников ситуационного центра – Аллу Смертину и Булата Янбулатова. Они работали в колл-центре с первого дня его основания в 2020, изначально помогая выстраивать коммуникацию с жителями и разъясняя ситуацию по коронавирусу. Однако со временем спектр проблем стал гораздо шире: это закрытие границ, спецоперация, начало мобилизации и не только.
Фото: пресс-служба Главы РБ