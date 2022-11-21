В Башкирии вручили первую медаль «За труды в культуре и искусстве»

Несомненно, это оценка труда 15 тысяч работников культуры. И на сегодняшний день мы чувствуем поддержку и помощь со стороны лично Радия Фаритовича Хабирова. Радует, что наши результаты замечены на федеральном уровне.

Также Радий Хабиров наградил почетными грамотами двух сотрудников ситуационного центра – Аллу Смертину и Булата Янбулатова. Они работали в колл-центре с первого дня его основания в 2020, изначально помогая выстраивать коммуникацию с жителями и разъясняя ситуацию по коронавирусу. Однако со временем спектр проблем стал гораздо шире: это закрытие границ, спецоперация, начало мобилизации и не только.