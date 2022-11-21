В Башкирии вручили первую медаль «За труды в культуре и искусстве»

Ее обладательницей стала глава регионального Минкульта Амина Шафикова. Вручая награду на оперативном совещании, Радий Хабиров отметил многолетнюю работу чиновницы в области сохранения и развития традиционных ценностей.

Глава региона напомнил, что медаль учредил Президент России Владимир Путин в августе 2021 года.

Несомненно, это оценка труда 15 тысяч работников культуры. И на сегодняшний день мы чувствуем поддержку и помощь со стороны лично Радия Фаритовича Хабирова. Радует, что наши результаты замечены на федеральном уровне.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии вручили первую медаль «За труды в культуре и искусстве»

Также Радий Хабиров наградил почетными грамотами двух сотрудников ситуационного центра – Аллу Смертину и Булата Янбулатова. Они работали в колл-центре с первого дня его основания в 2020, изначально помогая выстраивать коммуникацию с жителями и разъясняя ситуацию по коронавирусу. Однако со временем спектр проблем стал гораздо шире: это закрытие границ, спецоперация, начало мобилизации и не только.

Изначально был ковид, потом все потихонечку: и детские пособия, и застрявшие в других странах туристы, и частичная мобилизация. Звонков очень много, более 700 тысяч за эти два года.

Алла Смертина и Булат Янбулатов, главные специалисты Ситуационного центра

Фото: пресс-служба Главы РБ

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