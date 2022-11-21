В Башкирии мужчина пытался защитить супругу, но получил пулевое ранение

В Белорецке 39-летнего жителя обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
13 ноября в больницу доставили 33-летнего мужчину с травмой головы. Оказалось, накануне вечером между пострадавшим и женщиной в клубе произошёл конфликт. Мужчина ударил оппонентку по щеке – о случившемся она сразу сообщила мужу по телефону. Женщина попросила забрать её из бара, но на следующий день её супруг приехал к дому обидчика, чтобы отомстить. Конфликт быстро перерос в драку. Мужчина выстрелил в «гостя» из пистолета с близкого расстояния. Пострадавшего экстренно госпитализировали – спасти его жизнь удалось.
Обвиняемый не признал свою вину. Сейчас с задержанным проведены первоначальные следственные действия, следователем направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи совместно с сотрудниками полиции продолжают устанавливать все обстоятельства совершения преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, по месту жительства обвиняемого проведен обыск.
Фото: СК РФ по РБ.