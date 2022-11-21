В Уфе футбольные болельщики смогли пополнить ряды доноров костного мозга

Доноров костного мозга искали среди болельщиков футбола. Необычная акция прошла в столице республики во время матча между ФК «Уфа» и казанским клубом «Рубин». Любой желающий мог во время футбольной игры и в перерывах сдать анализ крови для вступления в федеральный регистр доноров костного мозга.

Для этого на стадион «Нефтяник» приехал мобильный комплекс Республиканской станции переливания крови. Желающим пополнить ряды доноров необходимо было сдать всего три миллилитра крови. Поэтому образцу будет определен уникальный генотип человека. 

В России примерно 20 тысячам человек ежегодно ставят страшный диагноз – рак крови. Примерно пяти тысячам из них необходима пересадка костного мозга, то есть требуется неродственный донор костного мозга. И для того чтобы найти этого донора, шанс буквально один на 10 тысяч, то есть подходит один человек из десяти тысяч.

Марина Труфанова, специалист по рекрутингу доноров Кировского НИИ гематологии
Фото №1 - В Уфе футбольные болельщики смогли пополнить ряды доноров костного мозга

Если человек подойдет в будущем как донор, он сможет сдать из вены стволовые клетки и спасти этим кому-то жизнь. Данные каждого будут храниться в федеральном регистре доноров костного мозга. Пополнить его можно не только во время подобных акций, но и посетив Республиканскую станцию переливания крови.

Я вообще донор, хожу периодически на Батырскую кровь сдавать. Давно хотела, времени никак не было именно в регистр встать, ну благое дело. Если вдруг появится такой человек, обязательно сдам костный мозг для него.

Олеся Ульмаева, болельщица ФК «Уфа»
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