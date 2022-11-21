В Уфе футбольные болельщики смогли пополнить ряды доноров костного мозга

Доноров костного мозга искали среди болельщиков футбола. Необычная акция прошла в столице республики во время матча между ФК «Уфа» и казанским клубом «Рубин». Любой желающий мог во время футбольной игры и в перерывах сдать анализ крови для вступления в федеральный регистр доноров костного мозга.
Для этого на стадион «Нефтяник» приехал мобильный комплекс Республиканской станции переливания крови. Желающим пополнить ряды доноров необходимо было сдать всего три миллилитра крови. Поэтому образцу будет определен уникальный генотип человека.
Если человек подойдет в будущем как донор, он сможет сдать из вены стволовые клетки и спасти этим кому-то жизнь. Данные каждого будут храниться в федеральном регистре доноров костного мозга. Пополнить его можно не только во время подобных акций, но и посетив Республиканскую станцию переливания крови.