В Уфе футбольные болельщики смогли пополнить ряды доноров костного мозга

В России примерно 20 тысячам человек ежегодно ставят страшный диагноз – рак крови. Примерно пяти тысячам из них необходима пересадка костного мозга, то есть требуется неродственный донор костного мозга. И для того чтобы найти этого донора, шанс буквально один на 10 тысяч, то есть подходит один человек из десяти тысяч.

Марина Труфанова, специалист по рекрутингу доноров Кировского НИИ гематологии