«Салават Юлаев» проведет выездную игру в Астане

Подопечные Виктора Козлова отправились в Казахстан, где сыграют против «Барыса». В этом сезоне соперники уже встречались, тогда на своем льду уфимцы проиграли – 0:2.
Если говорить в целом, то у «Салавата» не лучшие времена. За плечами четырехматчевая безвыигрышная серия. Последний раз в субботу уступили «Сибири» – 1:2. Единственную шайбу забил нападающий Николай Кулемин.
Получится ли взять реванш, станет понятно сегодня – прямая трансляция из Астаны начнется на телеканале БСТ в 18:20. А вечером, в 22:00, смотрите специальный выпуск программы «Тайм-аут», который сегодня посвящен хоккею.