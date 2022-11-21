«Салават Юлаев» проведет выездную игру в Астане

Подопечные Виктора Козлова отправились в Казахстан, где сыграют против «Барыса». В этом сезоне соперники уже встречались, тогда на своем льду уфимцы проиграли – 0:2.

Если говорить в целом, то у «Салавата» не лучшие времена. За плечами четырехматчевая безвыигрышная серия. Последний раз в субботу уступили «Сибири» – 1:2. Единственную шайбу забил нападающий Николай Кулемин.