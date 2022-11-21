В Башкирии увеличилась заболеваемость гриппом

В республике с прошлой недели увеличилась заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
– Всего с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 287,9 тыс. случаев острой респираторной вирусной инфекцией. Показатель на 10 тыс. населения на 46-ю неделю составил 57,7, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, – сообщил Рахматуллин.
Также министр добавил, что в настоящее время в республику поставили более 1,8 млн доз вакцины против гриппа. 90% вакцины уже использованы.