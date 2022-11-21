В Башкирии появится координационный центр для сбора и отправки гумконвоев в зону СВО

Контроль за суррогатом, новые сельхозпроекты и создание координационного центра для отправки гумконвоев. Таковы ключевые темы, рассмотренные на оперативном совещании правительства, которое прошло сегодня под руководством главы республики. На совещании также обсудили вопросы поддержки мобилизованных и затронули тему бюджета на будущий год.
Приятным началом нынешнего оперативного совещания стала церемония награждения. В республике впервые вручили российскую медаль «За труды в культуре и искусстве». Ее учредил в прошлом году Владимир Путин. Согласно указу президента, получательницей стала глава Минкультуры республики Амина Шафикова.
На совещании также отметили заслуги сотрудников ситуационного центра – Аллы Смертиной и Булата Янбулатова. Вот уже два года они помогают выстраивать коммуникации с жителями, отвечая на телефонные звонки и разъясняя актуальные вопросы.
Нередко обращаются родственники мобилизованных, чтобы узнать о мерах поддержки. В Башкортостане их разработали более 30. К примеру, с 1 ноября почти 2,5 тысячи детей участников СВО бесплатно посещают детский сад. Школьники военнослужащих имеют право на бесплатное горячее питание. Ну а пожилым и инвалидам на безвозмездной основе предоставляют социальные услуги в полустационарной форме и на дому. Кроме того, для семей возможны более выгодные условия покупки жилья и возмещение затрат на газификацию.
Сегодня Башкортостан занимает пятое место в стране по производству продукции животноводства. Растут показатели выпуска молока и мяса. Несмотря на это, акцент все также должен быть сделан на глубокой переработке сырья.
В текущем году завершены три крупных инвестпроекта по развитию животноводства. В их числе – строительство комплекса «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе. На одной из самых современных в Башкортостане молочных ферм с поголовьем почти 3 тысячи коров уже получают 87 тонн молока в сутки.
Уделили внимание и теме борьбы с суррогатным алкоголем. За последние три года показатель смертности и отравлений от «паленки» сократился в 4 раза – с 211 до 57 человек. Это результат проводимой в регионе политики по борьбе с контрафактом. Ситуацию нужно держать на контроле, отметил глава республики.
Еще одна тема, на которую обратил внимание глава республики, – это качество уборки снега. Обильных снегопадов еще не было, тем не менее жалобы от жителей уже поступают. Радий Хабиров поручил чиновникам работать в особом режиме, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для населения.
В завершение оперативного совещания Радий Хабиров заявил о создании координационного центра для сбора и отправки гумконвоев. Туда будут поступать заявки о том, что необходимо бойцам на передовой. Отправлять груз на линию соприкосновения намерены не реже двух раз в месяц.