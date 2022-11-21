В Башкирии появится координационный центр для сбора и отправки гумконвоев в зону СВО

Контроль за суррогатом, новые сельхозпроекты и создание координационного центра для отправки гумконвоев. Таковы ключевые темы, рассмотренные на оперативном совещании правительства, которое прошло сегодня под руководством главы республики. На совещании также обсудили вопросы поддержки мобилизованных и затронули тему бюджета на будущий год.

Приятным началом нынешнего оперативного совещания стала церемония награждения. В республике впервые вручили российскую медаль «За труды в культуре и искусстве». Ее учредил в прошлом году Владимир Путин. Согласно указу президента, получательницей стала глава Минкультуры республики Амина Шафикова.

Несомненно, это оценка труда 15 тысяч работников культуры. И на сегодняшний день мы чувствуем поддержку и помощь со стороны лично Радия Фаритовича Хабирова. Радует, что наши результаты замечены на федеральном уровне. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

На совещании также отметили заслуги сотрудников ситуационного центра – Аллы Смертиной и Булата Янбулатова. Вот уже два года они помогают выстраивать коммуникации с жителями, отвечая на телефонные звонки и разъясняя актуальные вопросы.

Изначально был ковид, потом все потихонечку: и детские пособия, и застрявшие в других странах туристы, и частичная мобилизация. Звонков очень много, более 700 тысяч за эти два года. Алла Смертина и Булат Янбулатов, главные специалисты Ситуационного центра

Нередко обращаются родственники мобилизованных, чтобы узнать о мерах поддержки. В Башкортостане их разработали более 30. К примеру, с 1 ноября почти 2,5 тысячи детей участников СВО бесплатно посещают детский сад. Школьники военнослужащих имеют право на бесплатное горячее питание. Ну а пожилым и инвалидам на безвозмездной основе предоставляют социальные услуги в полустационарной форме и на дому. Кроме того, для семей возможны более выгодные условия покупки жилья и возмещение затрат на газификацию.

Надо посмотреть, как они работают, насколько восприняты, Где-то через три месяца после Нового года давайте заслушаем доклад Лиры Закуановны и Минсоца, как это все работает. Посмотрим, туда ли мы попали, именно это ли нужно нашим семьям воюющих. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня Башкортостан занимает пятое место в стране по производству продукции животноводства. Растут показатели выпуска молока и мяса. Несмотря на это, акцент все также должен быть сделан на глубокой переработке сырья.

Нам надо взвесить очень ответственно бюджет, но эти программы, которые направлены на развитие переработки, легкой промышленности, мы должны сохранить. Они генерируют деньги в конце концов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В текущем году завершены три крупных инвестпроекта по развитию животноводства. В их числе – строительство комплекса «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе. На одной из самых современных в Башкортостане молочных ферм с поголовьем почти 3 тысячи коров уже получают 87 тонн молока в сутки.

У нас в целом используется много программ по управлению животными, кормлению, отслеживанию их состояния. Надо понимать, что много вкусного и хорошего молока дает только счастливая и здоровая корова. Николай Лукерин, директор ООО «Северная Нива Башкирия»

Уделили внимание и теме борьбы с суррогатным алкоголем. За последние три года показатель смертности и отравлений от «паленки» сократился в 4 раза – с 211 до 57 человек. Это результат проводимой в регионе политики по борьбе с контрафактом. Ситуацию нужно держать на контроле, отметил глава республики.

Еще одна тема, на которую обратил внимание глава республики, – это качество уборки снега. Обильных снегопадов еще не было, тем не менее жалобы от жителей уже поступают. Радий Хабиров поручил чиновникам работать в особом режиме, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для населения.