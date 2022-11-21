В Уфе стартовали массовые проверки автомобилистов

Госавтоинспекция по Уфе сообщила о массовых проверках водителей. Проверки начались сегодня, 21 ноября.
Данные дорожные мероприятия сотрудники ГИБДД будут проводить до пятницы, 25 ноября. Рейды направлены на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и на пресечение нарушений правил среди водителей автобусов.
В ГИБДД Уфы попросили отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием. Отмечается, что особое внимание в ходе рейдов будет уделено проверке технического состояния автотранспорта