В Аскинском районе подвели итоги реализации проекта «Атайсал»

Больше 11 тысяч добрых дел на 900 миллионов рублей. В Аскинском районе участники форума подвели итоги реализации проекта «Атайсал». Инициатором проекта два года назад выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Что изменилось за это время и как сила землячества преображает республику?

Человек молота, наковальни и большой доброты. Эдуард Тимергалин – кузнец в четвертом поколении. Из-под молотка мастера выходят необыкновенные вещи. Но в родном селе мужчина славится не только своими изделиями, но и меценатством. В благоустройство своего района Эдуард вложил почти полмиллиона рублей. Облагородил территорию мечети села Аскино, а районные родники украсил резными беседками и арочными мостами. И это лишь часть его работ.

Занимаюсь благотворительностью не только внутри района, но и за его пределами, по республике. И даже некоторые дела уходят за пределы республики. Мне это очень нравится, я вдохновляюсь этим. Ещё до программы «Атайсал» я дал людям пример, что можно после себя оставить вклад делом, сделанной продукцией. Оставить после себя хорошие дела. Эдуард Тимергалин, участник проекта «Атайсал»

В Аскинском районе Эдуард не единственный активный участник проекта «Атайсал». В свою малую родину вкладываются и предприниматели, и чиновники, выходцы этого района. Памятник Ивану Степановичу Якутову, первому председателю Уфимского совета рабочих депутатов, установленный в деревне Евбуляк, давно требовал ремонта. Заброшенным выглядел и парк, окружающий его.

Помогли восстановить этот памятник земляки. Мой сын Адик Фатхутдинович работает в Уфе, в Советском районе, зам по кадрам и наш земляк, Ильвир Нурдавлетов. Вот он тоже помог. В основном они вдвоём. Но и другие жители помогли это в такой вид привести. Фатхутдин Фаткуллин, житель д. Евбуляк

Не забывают о родных землях и депутаты. В свою школу Альфис Гаязов всегда приезжает с подарками. Так в учебном учреждении появился компьютер и принтер. А будущие первоклассники ежегодно получают от Альфиса Суфияновича рюкзаки со школьными принадлежностями.

Я думаю, что человек, который участвует в благотворительных делах, а меценат – это благотворитель прежде всего – Он должен быть очень активным человеком и активном патриотом, потому что то, что он делает, делается для родины, для малой родины. Для всех людей, кто живёт на этой земле. Альфис Гаязов, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан

Отремонтированные дороги и мечети, детские площадки и парки. Инициатором проекта «Атайсал» был глава республики Радий Хабиров. За два года существования программа изменила жизнь множества сельчан, а благодаря меценатам и добровольцам по всей республике было реализовано больше 11 тысяч добрых дел.

Это благодаря проекту «Атайсал», который, скажем так, вселяет надежду не только тем, кто остаётся и живёт в деревне, но и это способ выразить свою большую благодарность тем ребятам, которые вышли из данных деревень. У них есть стимул, и они гордятся своими выходцами, своими земляками. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

С прошлого года в Аскинском районе инициировано 608 проектов. И почти все они уже практически реализованы. Лидером в добрых делах стал депутат районного совета Эдуард Тимергалин из деревни Барахаевка. За несколько лет помог реализовать больше 30 различных инициатив. Около 10 проектов у семьи пчеловодов Муллахметовых из деревни Карткисяк. Ежегодно они передают мед для школьников. В этом году отправили большую партию сладкого продукта в качестве гуманитарной помощи для жителей ЛНР И ДНР.

Участие в форуме приняли не только аскинцы, но и жители 10 близлежащих районов республики. На площадке организовали выставки, секции для молодежи, мастер-класс от телестудии «Тамыр» и стратегические сессии для глав сельских поселений и предпринимателей. Перенять опыт Башкортостана в реализации проекта приехали представители Пермского края.

В Аскинском районе проходит первый этап муниципального форума «Атайсал». И нам очень приятно, что первой площадкой форума выбрали именно Аскинский район. Татьяна Кропова, заместитель главы администрации Октябрьского городского округа Пермского края