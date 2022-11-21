В Аскинском районе подвели итоги реализации проекта «Атайсал»

Больше 11 тысяч добрых дел на 900 миллионов рублей. В Аскинском районе участники форума подвели итоги реализации проекта «Атайсал». Инициатором проекта два года назад выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Что изменилось за это время и как сила землячества преображает республику?
Человек молота, наковальни и большой доброты. Эдуард Тимергалин – кузнец в четвертом поколении. Из-под молотка мастера выходят необыкновенные вещи. Но в родном селе мужчина славится не только своими изделиями, но и меценатством. В благоустройство своего района Эдуард вложил почти полмиллиона рублей. Облагородил территорию мечети села Аскино, а районные родники украсил резными беседками и арочными мостами. И это лишь часть его работ.
В Аскинском районе Эдуард не единственный активный участник проекта «Атайсал». В свою малую родину вкладываются и предприниматели, и чиновники, выходцы этого района. Памятник Ивану Степановичу Якутову, первому председателю Уфимского совета рабочих депутатов, установленный в деревне Евбуляк, давно требовал ремонта. Заброшенным выглядел и парк, окружающий его.
Не забывают о родных землях и депутаты. В свою школу Альфис Гаязов всегда приезжает с подарками. Так в учебном учреждении появился компьютер и принтер. А будущие первоклассники ежегодно получают от Альфиса Суфияновича рюкзаки со школьными принадлежностями.
Отремонтированные дороги и мечети, детские площадки и парки. Инициатором проекта «Атайсал» был глава республики Радий Хабиров. За два года существования программа изменила жизнь множества сельчан, а благодаря меценатам и добровольцам по всей республике было реализовано больше 11 тысяч добрых дел.
С прошлого года в Аскинском районе инициировано 608 проектов. И почти все они уже практически реализованы. Лидером в добрых делах стал депутат районного совета Эдуард Тимергалин из деревни Барахаевка. За несколько лет помог реализовать больше 30 различных инициатив. Около 10 проектов у семьи пчеловодов Муллахметовых из деревни Карткисяк. Ежегодно они передают мед для школьников. В этом году отправили большую партию сладкого продукта в качестве гуманитарной помощи для жителей ЛНР И ДНР.
Участие в форуме приняли не только аскинцы, но и жители 10 близлежащих районов республики. На площадке организовали выставки, секции для молодежи, мастер-класс от телестудии «Тамыр» и стратегические сессии для глав сельских поселений и предпринимателей. Перенять опыт Башкортостана в реализации проекта приехали представители Пермского края.
Завершился форум передачей эстафеты. 9 декабря «Атайсал» пройдёт в Кармаскалинском районе. А уже в следующем году в проекте «Землячество» некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты, смогут побороться за грант главы республики. Максимальный размер выигрыша составит 500 тысяч рублей.