Психологи выяснили, какие люди чаще всего уводят чужих партнеров

Психологи из хорватского университета выяснили, что склонные к психопатии женщины и недобросовестные мужчины чаще уводят чужих партнеров. В исследовании приняли участие 187 пар, которые состояли в отношениях от 6 месяцев до 18 лет.
Участники заполнили анкеты для измерения своих личностных качеств и партнерских. Участники также рассказали, пытались ли они кого-то увести из отношений и был ли этот опыт успешным.
Специалисты проанализировали полученные ответы и пришли к выводу, что мужчины с низким уровнем добросовестности и высоким уровнем макиавеллизма, и открытые, склонные к психопатии женщины чаще уводили чужих партнеров.