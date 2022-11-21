Психологи выяснили, какие люди чаще всего уводят чужих партнеров

Психологи из хорватского университета выяснили, что склонные к психопатии женщины и недобросовестные мужчины чаще уводят чужих партнеров. В исследовании приняли участие 187 пар, которые состояли в отношениях от 6 месяцев до 18 лет.

Участники заполнили анкеты для измерения своих личностных качеств и партнерских. Участники также рассказали, пытались ли они кого-то увести из отношений и был ли этот опыт успешным.