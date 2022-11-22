В Уфе прошел IX Открытый фестиваль «Русская песня»

Всё это подразумевает развитие русского кода, русской души, русской открытости, тем более в наше непростое время это очень актуально, очень важно. На следующий год мы будем проводить уже десятый фестиваль. Я думаю, что еще более грандиозно мы его проведем.

Павел Васильев, исполнительный директор Собора русских Башкортостана