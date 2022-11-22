В Уфе прошел IX Открытый фестиваль «Русская песня»

Более 400 участников из 22 районов Башкортостана. В Уфе прошелIX Открытый фестиваль «Русская песня». Организатором проекта, который реализуется на грантовые средства, выступает Собор русских Башкортостана.
В Городском дворце культуры прозвучали народные песни, композиции в авторской обработке и современные мелодии. На сцену вышли самодеятельные и профессиональные коллективы, хоры, фольклорные ансамбли песни и танца с разных уголков республики. Также зрителей порадовали артисты местного ГДК.
Тем временем в фойе Дворца культуры развернулась выставка народных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. В одном месте можно было ознакомиться с различными художественными промыслами. Это и резьба по дереву, и плетение из растительных материалов, и лоскутное шитье.