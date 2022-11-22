В Уфе прошел IX Открытый фестиваль «Русская песня»

Более 400 участников из 22 районов Башкортостана. В Уфе прошелIX Открытый фестиваль «Русская песня». Организатором проекта, который реализуется на грантовые средства, выступает Собор русских Башкортостана.

В Городском дворце культуры прозвучали народные песни, композиции в авторской обработке и современные мелодии.  На сцену вышли самодеятельные и профессиональные коллективы, хоры, фольклорные ансамбли песни и танца с разных уголков республики. Также зрителей порадовали артисты местного ГДК.

Всё это подразумевает развитие русского кода, русской души, русской открытости, тем более в наше непростое время это очень актуально, очень важно. На следующий год мы будем проводить уже десятый фестиваль. Я думаю, что еще более грандиозно мы его проведем.

Павел Васильев, исполнительный директор Собора русских Башкортостана

Тем временем в фойе Дворца культуры развернулась выставка народных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. В одном месте можно было ознакомиться с различными художественными промыслами. Это и резьба по дереву, и плетение из растительных материалов, и лоскутное шитье.

Моя студия представила лоскутные работы, выполненные на самом высоком уровне. Это полностью ручная сборка, самостоятельное окрашивание. Эти работы участвовали уже во многих международных конкурсах, стали победителями. Их видели очень много людей.

Наталья Шишкина, руководитель студии «Мастерицы»
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