В Башкирии мужчина угрожал выбросить из окна ребёнка

В МВД Башкирии рассказали о громком семейном конфликте. В Октябрьском мужчина угрожал выбросить своего ребёнка из окна.

В полицию обратилась мама ребёнка. Она сообщила, что между ней и её супругом вспыхнул конфликт. Во время ссоры мужчина взял малыша на руки и грозился выкинуть с пятого этажа. После ссоры женщина развелась с мужем и уехала с ребёнком к матери.

Когда горожанка вернулась домой за вещами, инцидент повторился вновь. К счастью, трагедии удалось избежать. После этого мужчина долго уговаривал бывшую супругу отдать малыша к нему на ночевку. Мужчина забрал ребёнка, а после долгих уговоров всё же вернул маме.