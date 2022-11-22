В Башкирии пешехода госпитализировали после ДТП

21 ноября в Дюртюлинском районе произошла авария, в которой серьёзно пострадал пешеход. Подробности ДТП сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В селе Суккулово на улице Ленина 33-летний водитель на «Рено Меган Сенс» допустил наезд на 63-летнего пешехода. Мужчина передвигался по краю проезжей части.

Пострадавший получил многочисленные травмы и был экстренно доставлен в хирургическое отделение районной больницы. Отмечается, что светоотражающих элементов на одежде пешехода не было.