Жителей Уфы предупредили о временной приостановке работы некоторых светофоров

22 ноября с 09:30 до 14:00 на перекрестке бульвар Тухвата Янаби—остановка «Калининский РВК», с 12:00 до 17:00 на перекрестке Степана Кувыкина—Бакалинская, Менделеева—Бакалинская, с 14:00 по 17:00 на перекрестке улица Сипайловская— остановка «Тужиловка» будет осуществляться ручное регулирование движения транспортных потоков. Также будет осуществлен ремонт светофорных объектов в северной части проспекта Октября.