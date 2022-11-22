Жителей Уфы предупредили о временной приостановке работы некоторых светофоров

Жителей Уфы предупредили об изменении работы светофоров из-за ремонта. Где именно временно перестанут работать извещатели, сообщает ГИБДД.
22 ноября с 09:30 до 14:00 на перекрестке бульвар Тухвата Янаби—остановка «Калининский РВК», с 12:00 до 17:00 на перекрестке Степана Кувыкина—Бакалинская, Менделеева—Бакалинская, с 14:00 по 17:00 на перекрестке улица Сипайловская— остановка «Тужиловка» будет осуществляться ручное регулирование движения транспортных потоков. Также будет осуществлен ремонт светофорных объектов в северной части проспекта Октября.
Госавтоинспекция столицы просит с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ и быть взаимовежливыми и осторожными.
Фото: ГИБДД РБ.