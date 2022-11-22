В Уфе осудили мужчину, который 8 лет назад утопил девочку-подростка

В Уфе перед судом предстал мужчина, которого обвиняют в убийстве 16-летней девочки. Трагедия произошла ещё 8 лет назад.

В 2014 году между мужчиной и его знакомой девушкой произошла ссора. В ходе конфликта он схватил несчастную и начал топить в ванне с водой. Подросток погибла, а мужчина пытался замести следы. Он выбрался из квартиры и сделал вид, что помещение заперто изнутри. Чтобы запутать следы, он даже пробрался в квартиру через окно.