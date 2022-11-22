В Уфе состоялось открытие студенческого общежития северного кампуса БГМУ

Более 600 студентов БГМУ отметили новоселье. В Уфе состоялось открытие северного кампуса медицинского университета. Всего за год строители провели капитальную реконструкцию здания площадью почти 8 тысяч квадратных метров.
Студенты будут проживать в двух- и трехместных комнатах, каждая из которых оборудована мебелью, санузлом и душевой кабиной. На каждом этаже кампуса имеется читальный зал, просторная кухня для приготовления пищи, прачечная. В подвале общежития будет работать фитнес-зал для проживающих. В текущем году также запланирован капитальный ремонт здания литера Б. Там разместят филиал медицинского колледжа БГМУ по подготовке медсестер для лечебных учреждений северной части города.