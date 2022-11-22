В Уфе состоялось открытие студенческого общежития северного кампуса БГМУ

Более 600 студентов БГМУ отметили новоселье. В Уфе состоялось открытие северного кампуса медицинского университета. Всего за год строители провели капитальную реконструкцию здания площадью почти 8 тысяч квадратных метров.

Студенты будут проживать в двух- и трехместных комнатах, каждая из которых оборудована мебелью, санузлом и душевой кабиной. На каждом этаже кампуса имеется читальный зал, просторная кухня для приготовления пищи, прачечная. В подвале общежития будет работать фитнес-зал для проживающих. В текущем году также запланирован капитальный ремонт здания литера Б. Там разместят филиал медицинского колледжа БГМУ по подготовке медсестер для лечебных учреждений северной части города.

Радуют те возможности, которые мы можем дать для наших студентов. Все наши вузы в первую очередь для наших студентов, для наших детей. А когда создаются такие условия, они действительно могут творить, могут изучать, могут достигать те цели, которые они ставят перед собой. Отрадно, что мы развиваем не только исторический центр, вокруг наших исторических зданий. Мы развиваем комплексно всю нашу прекрасную столицу. 

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

На сегодняшний день это один из самых крупных медицинских вузов страны. Огромный контингент обучающихся. Представлены разные регионы, много иностранных студентов. Это говорит о том, что вуз востребован не только в России, но и на международной арене. Цель – привлечение студентов и поддержание репутации вуза, а для этого нужно развивать инфраструктуру. Что и делает БГМУ.

Артём Тарасенко, заместитель директора департамента здравоохранения правительства России
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