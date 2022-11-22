В Уфе состоялось открытие студенческого общежития северного кампуса БГМУ

Радуют те возможности, которые мы можем дать для наших студентов. Все наши вузы в первую очередь для наших студентов, для наших детей. А когда создаются такие условия, они действительно могут творить, могут изучать, могут достигать те цели, которые они ставят перед собой. Отрадно, что мы развиваем не только исторический центр, вокруг наших исторических зданий. Мы развиваем комплексно всю нашу прекрасную столицу.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан