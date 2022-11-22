В Башкирии вахтовик едва не погиб при пожаре в доме

20 ноября в Абзелиловском районе произошёл крупный пожар, который чуть не унёс жизнь мужчины. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

Вечером житель деревни Таксырово вернулся домой с вахты. Он лёг отдыхать, но вскоре его разбудил громкий сигнал пожарного извещателя. В доме было задымление. Мужчина оперативно покинул помещение.

Специалисты ведомства выявили факт срабатывания сирены и прибыли на место происшествия. Дом почти полностью сгорел, однако его хозяин смог выжить. Причина пожара – замыкание ветхой электропроводки. К слову, мужчина приобрёл новую проводку, но не успел её поменять до возгорания.