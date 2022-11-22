УГАТУ встречает 90-летний юбилей в новом статусе

На службе науки, образования и бизнеса. В честь 90-летнего юбилея УГАТУ в Уфе прошла Всероссийская научно-практическая конференция под эгидой уже объединенного Уфимского университета науки и технологий.
В мероприятии приняли участие руководители вуза, ветераны, а также представители различных заводов и предприятий страны, долгие годы сотрудничавших с УГАТУ.
В ходе конференции обозначились задачи, которые предстоит выполнить в составе нового учебного заведения. Обсуждалась возможность не только повышения образовательного уровня студентов, но и предоставления им практического опыта с последующим трудоустройством.