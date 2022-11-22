В Уфе мамам «торопыжек» вручили подарки в честь Всемирного дня недоношенных детей

Мамам «торопыжек» вручили памятные подарки. Мероприятие в честь Всемирного дня недоношенных детей прошло в уфимской городской больнице №17.

Сотрудники неонатального отделения решили порадовать мам маленьких пациентов. В неонатальном корпусе три отделения. В коллективе много и молодых специалистов, и тех, кто спасает жизни детей не один десяток лет. Благодаря современному оборудованию и профессионалам выхаживание младенцев и новорожденных достигло очень высокого уровня.

В нашем неонатальном корпусе мы выхаживаем недоношенных детей, у нас для этого сформировано отделение патологии новорожденных №1. Часто дети переводятся из роддомов в отделение, либо они поступают к нам в реанимационное отделение, и по стабилизации состояния переводятся в отделение патологии новорожденных.

Регина Фёдорова, заместитель главного врача по медицинской части Городской детской клинической больницы №17

В неонатальном корпусе есть пациенты с весом от 500 граммов и меньше. Часто малыши поступают с сопутствующими заболеваниями и нуждаются в интенсивной терапии и особом уходе. По словам врачей, материнские руки очень важны, поэтому выхаживают детей совместно с мамами.

Родила я 1 октября в РКБ, сюда попала 10 октября. Родилась 900 граммов, сейчас уже весит 2 килограмма 364 грамма. Каждые три часа я хожу к ней, кормлю и меняю подгузники. 

Залия Валеева
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