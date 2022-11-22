В Уфе мамам «торопыжек» вручили подарки в честь Всемирного дня недоношенных детей

В нашем неонатальном корпусе мы выхаживаем недоношенных детей, у нас для этого сформировано отделение патологии новорожденных №1. Часто дети переводятся из роддомов в отделение, либо они поступают к нам в реанимационное отделение, и по стабилизации состояния переводятся в отделение патологии новорожденных.

Регина Фёдорова, заместитель главного врача по медицинской части Городской детской клинической больницы №17