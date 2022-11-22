В Уфе мамам «торопыжек» вручили подарки в честь Всемирного дня недоношенных детей

Мамам «торопыжек» вручили памятные подарки. Мероприятие в честь Всемирного дня недоношенных детей прошло в уфимской городской больнице №17.
Сотрудники неонатального отделения решили порадовать мам маленьких пациентов. В неонатальном корпусе три отделения. В коллективе много и молодых специалистов, и тех, кто спасает жизни детей не один десяток лет. Благодаря современному оборудованию и профессионалам выхаживание младенцев и новорожденных достигло очень высокого уровня.
В неонатальном корпусе есть пациенты с весом от 500 граммов и меньше. Часто малыши поступают с сопутствующими заболеваниями и нуждаются в интенсивной терапии и особом уходе. По словам врачей, материнские руки очень важны, поэтому выхаживают детей совместно с мамами.