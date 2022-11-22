Башкирия начала поставлять инкубационные яйца на экспорт

За последние годы зависимость отечественных птичников от импортных поставок стала просто неприличной. Эксперты этой отрасли даже стали говорить, что введение санкций в отношении нашего птицеводства может привести к его краху. Однако оказалось, что ситуация все время менялась, а процессы импортозамещения затронули и птицеводство. Так башкирские птицеводы теперь не только импортируют инкубационное яйцо из стран Евросоюза, Канады, но и сами начали экспортировать. Пока что в страны Таможенного союза.