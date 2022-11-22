Башкирия начала поставлять инкубационные яйца на экспорт

Аграрии республики не только импортируют семенной материал для животноводства, инкубационные яйца, но и постепенно переходят к экспортной модели в этой сфере, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.
За последние годы зависимость отечественных птичников от импортных поставок стала просто неприличной. Эксперты этой отрасли даже стали говорить, что введение санкций в отношении нашего птицеводства может привести к его краху. Однако оказалось, что ситуация все время менялась, а процессы импортозамещения затронули и птицеводство. Так башкирские птицеводы теперь не только импортируют инкубационное яйцо из стран Евросоюза, Канады, но и сами начали экспортировать. Пока что в страны Таможенного союза.
В период с 5 октября по 17 ноября специалисты Россельхознадзора досмотрели 23 партии – 1990,2 тыс. штук инкубационного яйца, выработанных предприятием «Башкирский бройлер» (Альшеевский район, село Абдрашитово), для экспорта в Казахстан.
Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.