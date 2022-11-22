Курултай Башкирии предлагает ужесточить закон о регулировании численности бродячих животных

Курултай Башкирии направил в Госдуму три законопроекта о регулировании численности бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе госсобрания.
Чиновники предлагают отнести одичавших собак к диким животным и регулировать популяцию с помощью радикальных мер - отстрела. Предлагается принимать такие меры для тех особе, что живут в дикой природе или в отдалении от населенных пунктов.
Также представители Курултая предлагают обязательно стерилизовать домашних животных и маркировать их для идентификации и учета. Законопроект не будет распространяться на породистых питомцев и хозяев, которые занимаются разведением животных с родословной.