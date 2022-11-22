Башкирский государственный медицинский университет отмечает 90-летие

Новоселье для студентов. В честь 90-летия Башкирского государственного медицинского университета в уфимской Черниковке состоялось открытие нового кампуса, рассчитанного на 650 человек. А клиническая база БГМУ пополнилась Институтом урологии и онкологии. Поздравить альма-матер с юбилеем приехали выпускники и гости со всего мира. Спасибо врачам сказал и глава Башкортостана.

Этого события ждали более 600 студентов Башкирского государственного медицинского университета. Всего за год строители провели капитальную реконструкцию здания площадью почти 8 тысяч квадратных метров, и теперь  студенты будут проживать в двух- и трехместных комнатах, каждая из которых оборудована мебелью, санузлом и душевой кабиной. На этажах кампуса имеется читальный зал, просторная кухня для приготовления пищи, прачечная.

Радуют те возможности, которые мы можем дать нашим студентам. Все наши вузы в первую очередь для наших студентов, для наших детей. А когда создаются такие условия, они действительно могут творить, могут изучать, могут достигать те цели, которые они ставят перед собой.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
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На сегодняшний день это один из самых крупных медицинских вузов страны. Огромный контингент обучающихся. Представлены разные регионы, много иностранных студентов. Это говорит о том, что вуз востребован не только в России, но и на международной арене.

Артём Тарасенко, заместитель директора департамента здравоохранения Правительства России

В текущем году также запланирован капитальный ремонт здания литера Б. Там разместят филиал медицинского колледжа БГМУ по подготовке медсестер для лечебных учреждений северной части города. А в центре Уфы на базе клиники Медуниверситета открылся Институт урологии и клинической онкологии. В научном центре есть лаборатории молекулярной генетики, иммунологии, биопринтинга. Здесь также смогут изучать стволовые клетки.  

Если брать в масштабах страны, урология у вас развита очень хорошо, она развивалась в рамках кафедры урологии БГМУ. Очень хороший кадровый потенциал, и поэтому, когда принималось решение об открытии института, учитывались все показатели. Самым главным является то, что все разработанное здесь будет внедряться в клиническую практику.

Петр Глыбочко, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова
Пенальти

Создавать новые лекарственные препараты, биопродукты и медицинские изделия БГМУ сможет в сотрудничестве с Сеченовским университетом. Договор о сотрудничестве подписали ректоры вузов. Совместно работать в рамках сетевого университета медицинских технологий также будут Уфимский университет науки и технологий, УГНТУ и Аграрный университет. Выходя на индустриальных партнёров, общими усилиями выпуск новых препаратов и изобретений можно ускорить в десятки раз.

Фото №2 - Башкирский государственный медицинский университет отмечает 90-летие

Это создание новых лекарств, создание новых препаратов на базе кафедр микробиологии, это создание инженерных технологических решений на базе УГАТУ – они сегодня могли бы быть востребованы нашей индустрией.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Торжественное собрание, посвящённое 90-летию Медуниверситета, прошло на самой большой крытой площадке республики – на «Уфа-Арене». Тысячи гостей со всего мира, выпускники разных лет, студенты, ветераны вуза. Поздравления прозвучали от зарубежных коллег и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Слова благодарности высказал и глава Башкортостана Радий Хабиров, который особо отметил героизм врачей, студентов и аспирантов БГМУ во время пика эпидемии коронавируса.

Башкирский государственный медицинский университет – это не просто один из университетов нашей республики, это главная кузница кадров для системы здравоохранения. И, по сути, в этом зале, начиная от совсем ещё школьников медицинских классов и заканчивая ветеранами, здесь костяк и основа всей системы здравоохранения нашей республики. Спасибо огромное за то, что вы у нас есть, спасибо университету, что подготовил высочайшие кадры. Ведь университет подготовил кадры и для высшей науки, и в то же время в поликлинике в самом отдалённом районе, в больницах, в станциях скорой помощи работают выпускники БГМУ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №3 - Башкирский государственный медицинский университет отмечает 90-летие

Радий Хабиров вручил государственные награды отличившимся врачам и ветеранам БГМУ. Среди них – Виль Тимербулатов, который возглавлял Медуниверситет на протяжении 17 лет. По словам хирурга, в вузе во все годы во главу угла ставились кадровые вопросы и укрепление материально-технической базы, чтобы создать для студентов лучшие условия.

Клиника БГМУ сегодня является не просто университетской клиникой, а таким федеральным центром высоких технологий. Вот для примера: единственный робот-аппарат «Да Винчи» есть только в нашем университете в ПФО.

Виль Тимербулатов, заслуженный врач России и Республики Башкортостан

Вот уже 90 лет Башкирский государственный медицинский университет находится на передовой образования и науки. За этот период вуз подготовил более 60 тысяч специалистов, чьи дипломы признаны в 120 странах мира. Собственная клиническая база и интегрированность в систему здравоохранения Башкортостана позволяет студентам получать бесценный опыт во время обучения. А вхождение БГМУ в состав Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня расширит эти возможности.

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