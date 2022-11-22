Башкирский государственный медицинский университет отмечает 90-летие

Новоселье для студентов. В честь 90-летия Башкирского государственного медицинского университета в уфимской Черниковке состоялось открытие нового кампуса, рассчитанного на 650 человек. А клиническая база БГМУ пополнилась Институтом урологии и онкологии. Поздравить альма-матер с юбилеем приехали выпускники и гости со всего мира. Спасибо врачам сказал и глава Башкортостана.

Этого события ждали более 600 студентов Башкирского государственного медицинского университета. Всего за год строители провели капитальную реконструкцию здания площадью почти 8 тысяч квадратных метров, и теперь студенты будут проживать в двух- и трехместных комнатах, каждая из которых оборудована мебелью, санузлом и душевой кабиной. На этажах кампуса имеется читальный зал, просторная кухня для приготовления пищи, прачечная.

Радуют те возможности, которые мы можем дать нашим студентам. Все наши вузы в первую очередь для наших студентов, для наших детей. А когда создаются такие условия, они действительно могут творить, могут изучать, могут достигать те цели, которые они ставят перед собой. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

На сегодняшний день это один из самых крупных медицинских вузов страны. Огромный контингент обучающихся. Представлены разные регионы, много иностранных студентов. Это говорит о том, что вуз востребован не только в России, но и на международной арене. Артём Тарасенко, заместитель директора департамента здравоохранения Правительства России

В текущем году также запланирован капитальный ремонт здания литера Б. Там разместят филиал медицинского колледжа БГМУ по подготовке медсестер для лечебных учреждений северной части города. А в центре Уфы на базе клиники Медуниверситета открылся Институт урологии и клинической онкологии. В научном центре есть лаборатории молекулярной генетики, иммунологии, биопринтинга. Здесь также смогут изучать стволовые клетки.

Если брать в масштабах страны, урология у вас развита очень хорошо, она развивалась в рамках кафедры урологии БГМУ. Очень хороший кадровый потенциал, и поэтому, когда принималось решение об открытии института, учитывались все показатели. Самым главным является то, что все разработанное здесь будет внедряться в клиническую практику. Петр Глыбочко, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова

Создавать новые лекарственные препараты, биопродукты и медицинские изделия БГМУ сможет в сотрудничестве с Сеченовским университетом. Договор о сотрудничестве подписали ректоры вузов. Совместно работать в рамках сетевого университета медицинских технологий также будут Уфимский университет науки и технологий, УГНТУ и Аграрный университет. Выходя на индустриальных партнёров, общими усилиями выпуск новых препаратов и изобретений можно ускорить в десятки раз.

Это создание новых лекарств, создание новых препаратов на базе кафедр микробиологии, это создание инженерных технологических решений на базе УГАТУ – они сегодня могли бы быть востребованы нашей индустрией. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Торжественное собрание, посвящённое 90-летию Медуниверситета, прошло на самой большой крытой площадке республики – на «Уфа-Арене». Тысячи гостей со всего мира, выпускники разных лет, студенты, ветераны вуза. Поздравления прозвучали от зарубежных коллег и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Слова благодарности высказал и глава Башкортостана Радий Хабиров, который особо отметил героизм врачей, студентов и аспирантов БГМУ во время пика эпидемии коронавируса.

Башкирский государственный медицинский университет – это не просто один из университетов нашей республики, это главная кузница кадров для системы здравоохранения. И, по сути, в этом зале, начиная от совсем ещё школьников медицинских классов и заканчивая ветеранами, здесь костяк и основа всей системы здравоохранения нашей республики. Спасибо огромное за то, что вы у нас есть, спасибо университету, что подготовил высочайшие кадры. Ведь университет подготовил кадры и для высшей науки, и в то же время в поликлинике в самом отдалённом районе, в больницах, в станциях скорой помощи работают выпускники БГМУ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров вручил государственные награды отличившимся врачам и ветеранам БГМУ. Среди них – Виль Тимербулатов, который возглавлял Медуниверситет на протяжении 17 лет. По словам хирурга, в вузе во все годы во главу угла ставились кадровые вопросы и укрепление материально-технической базы, чтобы создать для студентов лучшие условия.

Клиника БГМУ сегодня является не просто университетской клиникой, а таким федеральным центром высоких технологий. Вот для примера: единственный робот-аппарат «Да Винчи» есть только в нашем университете в ПФО. Виль Тимербулатов, заслуженный врач России и Республики Башкортостан