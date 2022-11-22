Башкирский государственный медицинский университет отмечает 90-летие

Новоселье для студентов. В честь 90-летия Башкирского государственного медицинского университета в уфимской Черниковке состоялось открытие нового кампуса, рассчитанного на 650 человек. А клиническая база БГМУ пополнилась Институтом урологии и онкологии. Поздравить альма-матер с юбилеем приехали выпускники и гости со всего мира. Спасибо врачам сказал и глава Башкортостана.
Этого события ждали более 600 студентов Башкирского государственного медицинского университета. Всего за год строители провели капитальную реконструкцию здания площадью почти 8 тысяч квадратных метров, и теперь студенты будут проживать в двух- и трехместных комнатах, каждая из которых оборудована мебелью, санузлом и душевой кабиной. На этажах кампуса имеется читальный зал, просторная кухня для приготовления пищи, прачечная.
В текущем году также запланирован капитальный ремонт здания литера Б. Там разместят филиал медицинского колледжа БГМУ по подготовке медсестер для лечебных учреждений северной части города. А в центре Уфы на базе клиники Медуниверситета открылся Институт урологии и клинической онкологии. В научном центре есть лаборатории молекулярной генетики, иммунологии, биопринтинга. Здесь также смогут изучать стволовые клетки.
Создавать новые лекарственные препараты, биопродукты и медицинские изделия БГМУ сможет в сотрудничестве с Сеченовским университетом. Договор о сотрудничестве подписали ректоры вузов. Совместно работать в рамках сетевого университета медицинских технологий также будут Уфимский университет науки и технологий, УГНТУ и Аграрный университет. Выходя на индустриальных партнёров, общими усилиями выпуск новых препаратов и изобретений можно ускорить в десятки раз.
Торжественное собрание, посвящённое 90-летию Медуниверситета, прошло на самой большой крытой площадке республики – на «Уфа-Арене». Тысячи гостей со всего мира, выпускники разных лет, студенты, ветераны вуза. Поздравления прозвучали от зарубежных коллег и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Слова благодарности высказал и глава Башкортостана Радий Хабиров, который особо отметил героизм врачей, студентов и аспирантов БГМУ во время пика эпидемии коронавируса.
Радий Хабиров вручил государственные награды отличившимся врачам и ветеранам БГМУ. Среди них – Виль Тимербулатов, который возглавлял Медуниверситет на протяжении 17 лет. По словам хирурга, в вузе во все годы во главу угла ставились кадровые вопросы и укрепление материально-технической базы, чтобы создать для студентов лучшие условия.
Вот уже 90 лет Башкирский государственный медицинский университет находится на передовой образования и науки. За этот период вуз подготовил более 60 тысяч специалистов, чьи дипломы признаны в 120 странах мира. Собственная клиническая база и интегрированность в систему здравоохранения Башкортостана позволяет студентам получать бесценный опыт во время обучения. А вхождение БГМУ в состав Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня расширит эти возможности.