В Уфе стартовала конференция, посвященная цифровизации в строительной отрасли

В Уфе стартовала всероссийская конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Республика Башкортостан». В режиме ВКС к совещанию присоединились руководители федеральных строительных ведомств.

Участники обсудили ключевые аспекты развития IТ-отрасли в России и задачи, стоящие перед представителями бизнеса и власти. В республике активно развивается цифровизация строительной сферы. При этом в  работу внедряется отечественное  программное обеспечение. В регионе в числе первых начали разработку платформы Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – сегодня в ней работают более 1000 пользователей.

По функционалу она входит в топ-5 по стране. На платформе оказывается 12 муниципальных услуг. За 10 месяцев оказано более 23 тысяч. На следующий год их количество доведем до 16. Планируем реализовать возможность подготовки и согласования документации по планировке территории.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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Заместитель министра строительства и ЖКХ страны Константин Михайлик отметил, что цифровая трансформация  повышает  темпы строительства, сокращает  количество административных  процедур и в целом  обеспечивает контроль качества и надежности предоставляемых услуг.

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