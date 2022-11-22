В Уфе стартовала конференция, посвященная цифровизации в строительной отрасли

В Уфе стартовала всероссийская конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Республика Башкортостан». В режиме ВКС к совещанию присоединились руководители федеральных строительных ведомств.
Участники обсудили ключевые аспекты развития IТ-отрасли в России и задачи, стоящие перед представителями бизнеса и власти. В республике активно развивается цифровизация строительной сферы. При этом в работу внедряется отечественное программное обеспечение. В регионе в числе первых начали разработку платформы Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – сегодня в ней работают более 1000 пользователей.
Заместитель министра строительства и ЖКХ страны Константин Михайлик отметил, что цифровая трансформация повышает темпы строительства, сокращает количество административных процедур и в целом обеспечивает контроль качества и надежности предоставляемых услуг.