В Башкирии стартовали ежегодные зональные семинары по животноводству

Первый  прошел в Кугарчинском районе. В ближайшие годы экономику в аграрном секторе будет определять животноводство, отметил руководитель профильного ведомства Ильшат Фазрахманов.

15 крупных молочных комплексов республики производят более 30 процентов всего товарного молока в Башкортостане. Аналогичная ситуация и в производстве мяса. Уделить особое внимание при этом необходимо оснащению ферм, обеспечив животных хорошими и современными условиями. Эксперты обсудили проблемы отрасли, пути повышения качества племенной работы, поделились лучшим опытом. Зональные семинары пройдут и в других районах региона.

Фото №1 - В Башкирии стартовали ежегодные зональные семинары по животноводству

Сейчас выгодно заниматься животноводством, потому что цена на зерно снизилась, а на молоко и мясо высокая, поэтому развиваем хозяйства, строим комплексы.

Фарит Валитов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
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