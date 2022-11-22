В Башкирии стартовали ежегодные зональные семинары по животноводству

Первый прошел в Кугарчинском районе. В ближайшие годы экономику в аграрном секторе будет определять животноводство, отметил руководитель профильного ведомства Ильшат Фазрахманов.

15 крупных молочных комплексов республики производят более 30 процентов всего товарного молока в Башкортостане. Аналогичная ситуация и в производстве мяса. Уделить особое внимание при этом необходимо оснащению ферм, обеспечив животных хорошими и современными условиями. Эксперты обсудили проблемы отрасли, пути повышения качества племенной работы, поделились лучшим опытом. Зональные семинары пройдут и в других районах региона.